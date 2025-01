ROMA-LAZIO: arbitra Guida con Mazzoleni al VAR

AS ROMA NEWS – Sarà Marco Guida l’arbitro di Roma-Lazio, derby valido per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e C. Rossi mentre Pairetto sarà il IV Uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, l’AVAR invece sarà Pezzuto. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di campionato.

VENEZIA – EMPOLI Sabato 04/01 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 04/01 h.18.00

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – UDINESE Sabato 04/01 h.20.45

DIONISI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: CAMPLONE

MONZA – CAGLIARI h.12.30

DI BELLO

PRETI – MOKHTAR

IV: PICCININI

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

LECCE – GENOA h.15.00

MARINELLI

BERTI – FONTEMURATO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

TORINO – PARMA h.18.00

FELICIANI

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

ROMA – LAZIO h. 20.45

GUIDA

ALASSIO – ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

