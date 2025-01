ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk torna in gruppo, out Cristante. Ranieri in conferenza stampa domani ore 13

AS ROMA NEWS – Secondo allenamento di questo 2025 per la Roma, che questa mattina è tornata in campo a Trigoria per continuare a preparare la sfida di domenica prossima contro la Lazio.

Da segnalare il ritorno in gruppo di Artem Dovbyk, assente ieri nella seduta del Tre Fontane a scopo precauzionale. Ancora out invece Cristante, il cui rientro in campo è ancora piuttosto incerto.

Domani alle 13 mister Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa a due giorni dalla stracittadina di domenica sera.

