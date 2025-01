CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 2 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:45 – SANGARE’ AL VALENCIA SI RAFFREDDA – Brusca frenata nella trattativa tra la Roma e il Valencia per Buba Sangaré (17) per divergenze riguardanti la formula del trasferimento: gli spagnoli lo volevano in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo, la Roma era disposta a cederlo solo in prestito secco. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 10:30 – CRISTANTE SUL MERCATO, MA… – Bryan Cristante (29) è sul mercato da tempo con la Roma pronta a valutare offerte, ma il suo infortunio alla caviglia più grave del previsto può complicare ulteriormente il suo addio nel corso di questo gennaio. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – BETO, L’EVERTON VUOLE UN DIRITTO DI RISCATTO – Beto Betuncal (26) può arrivare alla Roma come centravanti di scorta, ma l’Everton non apre al prestito secco, e vorrebbe inserire un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – DYBALA, RISCATTA LA CLAUSOLA – Con l’apertura del mercato di gennaio è tornata in vigore la clausola rescissoria da 12 milioni di euro per Paulo Dybala (31): sarà valida fino al prossimo 15 gennaio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – ROMA SU REITZ PER LA MEDIANA – Rocco Reitz (22) jolly di centrocampo del Borussia Moenchengladbach è il nome nuovo per la mediana che i giallorossi stanno seguendo con grande interesse in vista di gennaio. Il tedesco potrebbe ricomporre la coppia con Konè. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – CRESCE SILDILLIA PER LA DESTRA – Al vaglio di Ghisolfi ci sono tanti nomi per la fascia destra, da Zappa (25) del Cagliari a Rensch (21) dell’Ajax, ma il nome che sta prendendo quota in queste ore è quello di Kilian Sildillia (22), terzino francese del Friburgo che Ghisolfi voleva al Nizza. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – FRATTESI VUOLE ANDARE VIA, LA ROMA CI PENSA – Davide Frattesi (25) non è contento di fare la riserva nell’Inter e sembra intenzionato ad andare via già dal prossimo gennaio. La Roma è pronta a farsi avanti, ma prima deve cedere qualche pezzo del suo centrocampo per tentare l’assalto al calciatore. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!