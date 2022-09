ROMA-LAZIO: info biglietti

AS ROMA NEWS – Sale l’attesa anche per il primo derby stagionale che si giocherà domenica 6 novembre alle 18.00 allo Stadio Olimpico. La Roma, che sarà padrona di casa, ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti:

Dalle ore 12 di venerdì 23 settembre potranno essere acquistati i biglietti per uno degli eventi più attesi della stagione, il derby della Capitale. Si tratta più precisamente di Roma-Lazio, valida per la 13a giornata di Serie A, in programma domenica 6 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico.

La vendita si articolerà in tre fasi: la prima – quella che parte il 23, appunto – sarà riservata agli abbonati di Curva Nord, in quanto la gara non è inclusa nel loro abbonamento. Andiamo a scoprire nel dettaglio i diversi passaggi.

Fase 1 – Prevendita abbonati Curva Nord

Dalle ore 12 di venerdì 23 settembre e fino alle ore 11:59 di mercoledì 28 settembre, gli abbonati di Curva Nord potranno acquistare il biglietto ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.

Il biglietto in fase d’acquisto potrà essere assegnato anche ad un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento. Una volta portato a termine l’acquisto il biglietto sarà incedibile, di conseguenza non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

Fase 2 – Prevendita abbonati Plus

Dalle ore 12 di mercoledì 28 settembre e fino alle ore 11:59 di lunedì 3 ottobre, gli abbonati Plus per la stagione 2022-23, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due bigliettiin un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 15 del 3 ottobre.

Fase 3 – Eventuale vendita libera

Dalle ore 12 di lunedì 3 ottobre, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

I settori di Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario sono gestiti dal club di casa, non sono previsti in questi settori posti dedicati alla squadra ospite.

Limitazioni alla vendita

I settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest, Distinti Nord Est, sono riservati agli spettatori della SS Lazio. Le modalità di vendita saranno comunicate dalla stessa società attraverso i propri canali ufficiali.

Fonte: asroma.com