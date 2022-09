Mou e la Roma, il matrimonio continua: trattative per il rinnovo durante il Mondiale

AS ROMA NEWS – Mou a Roma ci sta bene. Talmente bene che potrebbe decidere, in accordo con il club, di prolungare i tre anni di contratto che lo legano ai giallorossi.

Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). La possibilità di allungare il matrimonio con la Roma è un’idea che gira nella testa dello Special One da tempo, e nel corso delle varie conferenze stampa ha sempre lasciato una porta aperta all’evenienza di una permanenza nella Capitale più lunga dei tre anni previsti nel contratto.

Al momento non c’è una trattativa in corso, ma potrebbe nascere molto presto: stando a quanto scrive Leggo, durante la sosta per il Mondiale le parti in causa dovrebbero iniziare a discuterne. Lo ha confidato Mou in Portogallo, in questi giorni prima delle otto battaglie che attendono la Roma.

C’è feeling con Pinto, con la squadra, con Friedkin e con i tifosi. I suoi metodi martellanti hanno cambiato la mentalità. Ma anche la città di Roma ha cambiato le sue convinzioni. La famiglia spinge per restare, e questo è un aspetto non da poco. E anche i texani sono convinti che sia Mou l’uomo giusto per il loro progetto di un club vincente.

Fonte: Leggo