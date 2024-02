ROMA-LAZIO: info biglietti. Da domani alle 12 tagliandi per abbonati Curva Nord e Distinti Nord-Est. Dal 6 marzo vendita libera

AS ROMA NEWS – Novità per i tagliandi per il derby: nel weekend del 7 aprile (data e ora da confermare) andrà in scena Roma-Lazio allo Stadio Olimpico, sfida valida per la 31esima giornata di campionato. Domani alle 12.00 inizierà la vendita dei biglietti che si articolerà in due fasi:

1. Prima fase dedicata agli abbonati in Curva Nord e Distinti Nord-Est (partita non inclusa nell’abbonamento) dalle 12 del 1 marzo alle 18 del 5 marzo per acquistare il biglietto a un prezzo dedicato nei settori disponibili.

2. ⁠Seconda fase vendita libera: dalle 12 del 6 marzo ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 biglietti per transazione. Gli Abbonati Plus sempre dalle 12 del 6 marzo potranno acquistare biglietti extra a un prezzo dedicato anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Fonte: asroma.com