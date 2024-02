ULTIME DA TRIGORIA – Out Karsdorp, ok Llorente. Smalling in gruppo: può partire ancora titolare. Domani alle 10 parla De Rossi

AS ROMA NEWS – Dopo il giorno di pausa concesso alla squadra, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della partita di sabato pomeriggio a Monza.

Ancora assente Rick Karsdorp, fermo ai box per un problema di lieve entità che lo renderà però indisponibile per la trasferta in terra brianzola. Il suo recupero è previsto per l’impegno successivo, quello in casa contro il Brighton nel match di andata degli ottavi di finale dell’Europa League.

Ok invece Diego Llorente, tornato ad allenarsi dopo la botta in testa rimediata con il Feyenoord. Regolarmente in gruppo Chris Smalling, che dunque sembra ormai tornato a pieno regime dopo la presenza dal primo minuto contro il Torino di lunedì scorso. Il centrale inglese si candida nuovamente per una maglia da titolare per la partita di sabato: da capire se mister De Rossi abbandonerà o meno la difesa a tre schierata nell’ultima di campionato contro i granata.

Scontata la domanda in conferenza stampa, prevista per domani alle 10, all’allenatore giallorosso: vedremo se il tecnico darà indicazioni chiare sul sistema di gioco che utilizzerà contro il Monza. Dopo aver incontrato i giornalisti, mister De Rossi farà svolgere alla squadra l’allenamento di rifinitura, poi il gruppo partirà per la Brianza dove sabato pomeriggio proveranno a portarsi a casa altri tre punti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!