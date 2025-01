Roma-Lazio, tensione nel prepartita: esplose bombe carta davanti all’Olimpico, la polizia usa gli idranti. Sequestrati coltelli, mazze e bastoni

NOTIZIE AS ROMA – Momenti di tensione già durante l’afflusso allo stadio Olimpico prima del derby Roma-Lazio di domenica sera. La polizia è intervenuta con gli idranti, per pochi secondi, per allagare la strada e spegnere le micce di fumogeni, petardi e bombe carta nei pressi del bar River davanti allo stadio.

Alle 16.30 sono scattate le chiusure al traffico in tutta la zona del Foro Italico. Sequestrati mazze, bastoni, coltelli, aste con lame per le «puncicate» a distanza ai tifosi rivali, caschi e altre armi improprie nascoste nella vegetazione a ridosso dell’impianto sportivo. Denunciato un tifoso della Lazio trovato in possesso di un cacciavite. Un altro è stato sottoposto a Daspo.

Circa 300 ultrà a volto coperto con i cappucci sono stati monitorati dalla polizia a Ponte Milvio, raduno dei laziali, e a ponte Duca d’Aosta, ritrovo dei romanisti. Le due fazioni non sono venute a contatto perché la polizia si è frapposta con un nutrito servizio d’ordine. Sequestrate anche mazze da baseball, insieme con bengala e petardi. La situazione viene controllata da un contingente di poliziotti, carabinieri, finanzieri di circa 2mila uomini supportati da un elicottero che controlla dall’alto l’area. I cancelli dello stadio apriranno alle 18.

I boati stanno accompagnando il flusso dei tifosi della Roma e della Lazio mentre la polizia controlla ponte Duca d’Aosta dove alcuni ultra incappucciati lanciano petardi ad alto potenziale. In tutta l’area, oltre alla nebbia, il fumo degli esplosivi ha formato una densa cappa. Decine gli scoppi che al momento non hanno provocato feriti mentre le forze dell’ordine monitorando la situazione per evitare contatti fra opposte tifoserie.

Fonte: Corriere.it

