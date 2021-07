Roma, le ultime sul calciomercato: Kluivert al Nizza, è tutto fatto. Si sblocca Xhaka, Viña a un passo

AS ROMA NEWS – Novità importanti di mercato in casa Roma in questo lunedì 19 luglio. Affari in uscita, ma anche in entrata, che sono sul punto di sbloccarsi in maniera definitiva.

Come il passaggio di Justin Kluivert al Nizza: il club francese nelle ultime ore ha trovato la quadra definitiva con la Roma per un prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni di euro, anche se resta da capire se sarà presente un obbligo a determinate situazioni.

Il calciatore è atteso a Nizza per svolgere le visite mediche e poi firmare con i francesi: l’olandese ha già salutato con un post su Instagram tifosi e compagni di squadra del Lipsia, annunciando l’inizio di una nuova avventura. Ora Tiago Pinto spera di concludere anche la cessione di Robin Olsen al Lille per “liberarsi” di un altro giocatore in esubero.

Si spalancano intanto le porte per l’arrivo in giallorosso di Granit Xhaka: l’Arsenal ha appena ufficializzato l’acquisto di Lokonga, centrocampista 21enne acquistato dall’Anderlecht per 17,5 milioni di euro più 4,5 di bonus. Su per giù la stessa cifra con cui la Roma chiuderà l’affare con i Gunners nei prossimi giorni per il capitano della Svizzera.

Intanto Pinto sta cercando di arrivare a dama anche con Matias Viña: la Roma e il Palmeiras stanno trattando la cessione del terzino, ma l’affare è rallentato dalla solita questione del cartellino del calciatore che non è interamente di proprietà del club brasiliano. Inoltre al Montevideo spetterebbe il 50% della futura cessione del terzino, e per questo il Palmeiras chiede uno sforzo ulteriore ai giallorossi. Che Pinto sta facendo: offerta alzata a 11 milioni più 2,5 di bonus. Fumata bianca a un passo.

Giallorossi.net – G. Pinoli