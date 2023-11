ROMA-LECCE 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince all’ultimo respiro, ribaltando nel recupero il Lecce. Segna Azmoun, poi decisivo Lukaku che fino a quel momento era stato deludente.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i salentini nel match valido per l’undicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 7 – Inoperoso per i primi 45 minuti. Non ha colpe sul gol del Lecce, poi però è bravo a tenere a galla il risultato con un paio di parate provvidenziali.

Mancini 5,5 – Soffre troppo la rapidità di Banda, in affanno per larghi tratti del match. Dal 78′ Zalewski 6,5 – Trova il cross giusto per la testa di Azmoun e un gol che lancia la Roma verso un’insperata vittoria.

Llorente 6,5 – Sempre in posizione, provvidenziale in un paio di chiusure.

Ndicka 6,5 – Prestazione convincente dell’ivoriano che appare in crescita.

Karsdorp 5,5 – Spinge con poca efficacia. Un paio di cross non precisissimi nel primo tempo, cala di intensità nella ripresa. Dal 78′ Kristensen sv.

Bove 5,5 – Tanta corsa in mezzo al campo, ma gli manca lucidità ed efficacia quando c’è da ribaltare l’azione. Dal 70′ Renato Sanches 5 – Ancora lontanissimo dalla forma migliore

Cristante 6 – La cabina di regia torna nelle sue mani, bravo più sulle palle sporche che nelle imbucate.

Aouar 5 – Leggerino. Si fa apprezzare solo per un destro a giro respinto da Falcone. Troppo poco. Dal 73′ Azmoun 7,5 – Un gol bello e pesantissimo che cambia volto al match. Altro impatto decisivo di questo centravanti che merita più spazio.

El Shaarawy 6 – Schierato nel ruolo di esterno a tutta fascia, cerca di dare vivacità in zona offensiva riuscendoci solo in parte. Dal 78′ Belotti sv.

Dybala 7,5 – Sarebbe dovuto andare lui sul dischetto, anche se parlare con senno di poi è sempre molto facile. Accende la luce con un paio di numeri di alta scuola. Gli manca il gol, ma quando ha palla lui la Roma ha finalmente qualità nelle giocate. Nel finale regala un assist decisivo a Lukaku.

Lukaku 7 – Il rigore, calciato male e sbagliato, pesa parecchio nell’inerzia del match. A inizio ripresa fallisce un gol facile. Tutto sembra andare verso una serata disgraziata, ma nel finale trova la giocata da campione che fa impazzire di gioia l’Olimpico.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – Anche stasera indovina i cambi che portano i tre punti alla sua Roma. Il gol di Almqvist stava condannando i giallorossi a una sconfitta immeritata, ma nel recupero una squadra mai doma ribalta il match riaprendo la corsa verso il quarto posto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini