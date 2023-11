D’AVERSA: “Noi fortunati nel primo tempo, ma potevamo raddoppiare. Con Mourinho c’è stima reciproca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei salentini ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Il suo rimpianto più grande è non averla chiusa?

“Siamo stati fortunati nel primo tempo, Falcone ha parato il rigore. La Roma ha fatto meglio di noi nei primi 10/15 minuti, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Quando si gioca in Serie A e hai la possibilità di raddoppiare devi farlo, non puoi mollare. Peccato, c’era la possibilità di andare sullo 0-2. Purtroppo non siamo stati maliziosi dopo il pareggio, abbiamo battuto subito per cercare di vincere”.

Cosa le ha detto Mourinho?

“Ci siamo salutati, abbiamo un ottimo rapporto con Foti che giocava con me. C’è stima reciproca”.

Il gol sbagliato da Strefezza avrebbe chiuso la partita?

“Non solo quello, c’è stata anche quell’occasione in cui Piccoli si è trovato sulla traiettoria. Abbiamo commesso delle ingenuità, eravamo in tre in difesa e abbiamo lasciato colpire l’attaccante di testa. Quando commetti degli errori contro gente come Lukaku o Dybala, ti castigano”.

Cosa rimane come punto di crescita dopo questa partita?

“La rabbia e la delusione da portare nel prossimo match, sabato abbiamo il Milan. Nel secondo tempo c’è stata una grande prestazione, bisognerebbe cancellare gli ultimi due minuti ma questo non è possibile. Lavoreremo per migliorare tanti nostri aspetti”.