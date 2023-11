(LIVE!) ROMA-LECCE, le formazioni ufficiali: Karsdorp ed El Shaarawy sulle fasce, Dybala-Lukaku in attacco

AS ROMA NEWS – Dopo la brutta sconfitta di Milano la Roma torna a giocare davanti al proprio pubblico per provare a riprendere il cammino interrotto a San Siro. Questo pomeriggio all’Olimpico i capitolini ospitano il Lecce di D’Aversa con un unico risultato a disposizione: la vittoria.

I salentini sono partiti fortissimo, con ben 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime cinque giornate di campionato. Da allora però il Lecce ha cominciato una rapida discesa, riuscendo a raccogliere appena due punti nelle successive cinque partite in Serie A, e venendo eliminati anche dal Parma in Coppa Italia.

La Roma non può permettersi distrazioni e deve assolutamente portare a casa i tre punti per approfittare dei passi falsi di alcune dirette avversarie alla zona Champions. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi racconto del match.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, non sono previste precipitazioni durante il match. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo in anteprima le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disp.: –

LECCE (DA CONFERMARE): Falcone; Gendery, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa.

A disposizione: –

Arbitro: Colombo (Como).

Assistenti: Baccini e Margani.

IV uomo: Fourneau.

Var: Maggioni.

Avar: Piccinini.

