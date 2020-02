Roma-Lecce 4-0, le pagelle dei quotidiani: Dzeko esalta l’Olimpico, Micki classe e sostanza. Insufficienze solo per Pellegrini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il poker calato contro il Lecce torna a far sorridere la Roma, che ieri ha messo finalmente in campo una prestazione convincente per qualità del gioco e intensità dello stesso.

Oggi i giornali dispensano voti piuttosto generosi ai calciatori giallorossi: sugli scudi, come era lecito attendersi, Edin Dzeko, migliore in campo insieme a un super Mkhitaryan, tornato ad altissimi livelli. Ottimo Smalling, convincente Kolarov.

Le insufficienze? Solo per Pellegrini, bocciato praticamente da tutti i quotidiani. Di seguito le pagelle:

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 6, Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6,5, Veretout 6,5; Under 7, Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Kluivert 6,5, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 6, Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 7, Pellegrini 5, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 8. Subentrati: Kluivert 6,5, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 6, Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 6,5, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Kluivert 6,5, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 6, Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 6,5, Pellegrini 5, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7. Subentrati: Kluivert 6, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Pau Lopez 6,5, Peres 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6,5, Veretout 6; Under 7, Pellegrini 6, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7. Subentrati: Kluivert 6, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Pau Lopez 6, Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 7; Under 6,5, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Kluivert 6, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 6, Peres 5,5, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Cristante 6, Veretout 6; Under 7, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7. Subentrati: Kluivert 6, Perez 6,5, Kalinic SV. Allenatore: Fonseca 6,5.