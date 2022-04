ROMA-LEICESTER: info biglietti (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della Roma, riguardo la vendita dei biglietti per la gara con il Leicester.

“Vola la prima fase della vendita dei biglietti di Roma-Leicester. Sono più del 90% gli aventi diritto che hanno fatto valere la prelazione. Il tempo per esecitarla sta per scadere: questa fase si concluderà alle 11:59 di domani, mercoledì 20 aprile.

Rispetto a quanto comunicato in precedenza, ci sono però delle novità.

Fase 1: La prelazione

Per questa fase, che terminerà alle 11:59 di domani, non è cambiato nulla. Gli abbonati possono esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, per l’acquisto dei biglietti.

I prezzi: Curve e Distinti costano 10€ e ne bastano appena 14€ per Tribuna Tevere o Monte Mario!

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

La prelazione per i titolari di abbonamenti corporate nei settori standard sarà esercitabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:30-18:30).

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di Tribuna Monte Mario Sud (10 BC dalla fila 12 alla fila 25 lato “D”) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto, ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

Fase 2: Biglietti extra per gli abbonati

L’entusiasmo degli abbonati viene premiato dalla Società – questa è la principale novità – con la concessione di una ulteriore “priority”. A partire dalle ore 12, e fino alle ore 14:59 di mercoledì 20, potranno infatti usufruire di una fase a loro riservata e di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto dei biglietti extra.

Per procedere, cliccando sull’apposito link, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Il prezzo dedicato per l’acquisto dei biglietti extra sarà utilizzabile anche dai tifosi che hanno già acquistato i biglietti in fase di prelazione.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di due biglietti per singola transazione.

Fase 3: La vendita libera

L’altra novità riguarda la partenza della vendita libera, che scatterà alle ore 15 di domani, 20 aprile.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. I prezzi saranno comunicati domani stesso.

Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto dei biglietti extra. Per procedere sarà sufficiente cliccando sull’apposito link effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di due biglietti, per singola transazione”.