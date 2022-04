“ON AIR!” – BALZANI: “Senza errori arbitrali la Roma era in Champions”, TRANI: “Mou grandissimo anche senza squadra”, ROSSI: “Arbitri patetici e cacasotto”, MAGNI: “Esagerata la reazione del mister”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “La Roma è a soli 5 punti dal posto in Champions League e, senza alcuni errori madornali degli arbitri nel corso del campionato, oggi sarebbe al quarto posto, fatelo adesso il confronto tra Mourinho e Fonseca. La prestazione di ieri della squadra merita tantissimo rispetto a maggior ragione perché venivi da una partita dispendiosa come quella contro il Bodo quindi tanto di cappello a tutti quanti, questo però deve incentivare la società a fornire nel prossimo anno una rosa da scudetto a Mourinho perché in panchina hai un fuoriclasse e non uno Spalletti qualsiasi.., Su Matic la Roma smentisce però tutti gli altri confermano, forse è un po’ avanti con l’età però è stato un grande giocatore…”.

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Secondo me Mourinho, in questo momento, è il miglior allenatore del campionato. Non per i 25 titoli ma per quello che sta facendo. Se la Roma giocasse tutte le partite come quella giocata contro il Bodo lotterebbe per lo scudetto con questa rosa qui. E pensate allora quanto potrebbe diventare forte se dovessero rifare la squadra. Ieri la Roma ha ammazzato il Napoli, nonostante la partita sulle spalle e nonostante il Napoli si fosse riposato. Inoltre i partenopei hanno il doppio della rosa con dei giocatori più importanti di quelli di Mourinho. Neanche al derby era successa una cosa del genere e il Napoli è più forte della Lazio. Questo è il valore di Mourinho, fa la differenza anche senza squadra: è un grandissimo…”.

David Rossi (Roma Radio): “Meglio arrivare quinti che sesti, ma cambierebbe poco se arrivassimo dietro alla Fiorentina. Fine settimana abbastanza positivo, se riuscissimo a mantenere tutto così com’è anche dopo il prossimo turno io sarei abbastanza soddisfatto. Il punto di ieri è un bel punto, e arriva alla fine di una partita stranissima. Sono stanco di parlare degli arbitri. Loro dovrebbero garantire il corretto svolgimento della gara, e invece vogliono fare i padroni della partita e questa cosa fa schifo. Cari arbitri, siete patetici, fate tenerezza. Fino a quando non vi presenterete davanti ai microfoni siete pure dei cacasotto, perchè non avete il coraggio di spiegare le vostre scelte. Caro Di Bello, se c’era qualcuno che doveva uscire dal campo non era Fuzato, ma te… Mourinho ti rideva in faccia, perchè quello che hai combinato ieri era vergognoso. Qualcuno per favore cambi qualcosa: ma possibile che nel 2022 non si trovi una soluzione per evitare che questi arbitri rovinino le partite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Si è sentito il livore del povero Di Canio, che era affranto dalla vittoria della Roma sul Bodo/Glimt. Era proprio avvelenato. Si è visto l’odio di Di Canio per la Roma, che ci può stare, se però non lavorasse a Sky. I tifosi devono boicottare Sky per questo motivo, e adesso lo devono mandare via. Ma perchè devo pagare per vedere uno che odia la mia squadra… Spalletti? A lui gli manca il carattere, non è il tipo che può tenere la squadra che deve vincere, prima o poi esplode. Mourinho invece è il numero uno. Non so se vinceremo la Conference, ma sono convinto sempre di più che sia il numero uno. Lui è riuscito a tirare fuori una squadra. C’ha messo sei o sette mesi, ma c’è riuscito, mentre con Fonseca la Roma faceva solo amichevoli perdendo partite inguardabili… Più dell’arbitro, lui manda una fucilata a Tiago Pinto quando dice che si è sbagliato costruzione della squadra…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Le sostituzioni anche ieri hanno fatto la differenza. La Roma ieri è stata un crescendo, chiunque è entrato ha fatto bene. Per me l’essere orgoglioso di come la Roma sta finendo la sua stagione toglie di mezzo il discorso degli arbitri. Il rigore su Zaniolo è netto, Meret lo travolge come un tir. Ma la prestazione della Roma attutisce la rabbia, perchè altre volte la Roma avrebbe perso in una partita condizionata dagli arbitri…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri Abraham non ha giocato bene sbagliando un gol clamoroso, male anche Osimhen, ma c’è da dire che sia Koulibaly sia Smalling hanno fatto due partite sontuose davanti alle quali qualunque attaccante al mondo avrebbe avuto difficoltà. L’arbitraggio ieri di Di Bello è da Di Bello, e forse addirittura anche sotto alla sua media, il che è tutto dire. Ma non credo che ieri abbia voluto sfavorire la Roma, un arbitro che ti vuole sfavorire non ti dà otto minuti di recupero. Trovo l’esternazione di Mourinho un po’ esagerata, il rigore di Zaniolo forse ci stava, ma non era da farci tutto questo teatro sopra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri nel recupero ero convinto che ce la saremmo portata a casa, ma mi tengo la compattezza del gruppo. Se continuiamo a costruire, se in estate mettono a disposizione quei 3-4 innesti, la strada è quella giusta… Di Bello? Non penso che volesse sfavorire la Roma, è proprio un arbitro mediocre. Non è possibile però che il regolamento venga applicato come dicono loro. Detto questo, Mou fa quella cosa alla fine perchè è un uomo di mondo e sa che sabato a Milano gli aspetta un altro arbitraggio simile, e quello era un modo per richiedere attenzione. Ma non diciamoci bugie, non è che sabato ci manderanno un arbitro condizionato che ti favorisce: sulla Roma hanno passeggiato tutti quanti per anni… Ieri ho visto una grande Roma, e sarebbe stato profondamente ingiusto perdere quella partita…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Le squadre che stanno lottando per lo scudetto non meritano di vincerlo, e alla fine la spunterà la meno peggio. La Roma ieri ha dominato il Napoli in lungo e in largo, e solo per nostra abitudine di sbagliare gol fatti non l’abbiamo portata a casa. Senza Mkhitaryan però la Roma non può stare, peccato che abbia l’età che sfiora la mia, perchè è un giocatore troppo importante… Se la Roma ha un grande difetto è quella di dare palla spalle alla porta a Zaniolo, lui invece deve essere lanciato faccia alla porta. Spesso lui si incarta perchè gli vanno addosso in tre, anche se ha il vizio di tenere troppo la palla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho visto una Roma che con Mkhitaryan in campo si è presa la partita in mano. Di Bello? Gli arbitri decidono tante partite, ma poche ne arbitrano… Il rigore di Zaniolo è netto, il regolamento parla chiaro, e allora significa che gli arbitri non sono proprio in grado di applicare il regolamento. E ci sono allenatori che stanno antipatici con i quali si calca la mano. Ma come fanno a stare certi arbitri sui campi di calcio, a determinare le partite… Mi fa piacere che si riconosca a Mourinho che la Roma giochi bene, perchè sta cosa che vince le partite per la fortuna non sta proprio in piedi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mai visto un arbitraggio così scarso, non tanto per il rigore di Zaniolo, ma per certe scelte dei cartellini. Di Bello è un arbitro mediocre, e se voleva punirti avrebbe fischiato subito il rigore di Ibanez. Mi auguro per lui che sia incappato in una giornata no. La Roma non penso sia vittima degli arbitri, a me parlare di questa cosa mi stanca. Io non credo alla malafede. Ibanez ogni volta che si alza l’asticella commette un errore grave… Abraham ieri male, il gol che sbaglia è impossibile da sbagliare per un centravanti…Dal 20 marzo Abraham non ha più segnato in campionato, e siccome ora iniziano le partite vere mi auguro che la Roma abbia il vero Abraham… Ieri Mou ha detto che la Roma ha sbagliato a costruire la squadra, è la prima volta che prende una posizione così netta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’arbitraggio di ieri è stato pessimo. Ma sull’espulsione di Zanoli, perchè diciamo che doveva essere espulso: chi ci dice che dopo il primo giallo ce ne sarebbe stato un secondo, magari il giocatore sarebbe stato più attento, o magari Spalletti lo toglieva. Se facciamo tutto sto casino per il primo giallo, non andiamo da nessuna parte. Sul rigore di Zaniolo possiamo discutere: per me quello era rigore. Ieri ho visto un ottima Roma. Mou è stato bravo nel secondo tempo, ma non nel primo: l’undici iniziale era sbagliato. La Roma meritava di vincere, ma gli episodi di cui parla Mou ce n’era uno solo, il rigore…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Di Bello si sta montando la testa. Ieri sull’episodio iniziale del rigore ha fatto una sceneggiata, non si può arbitrare così. Il caso Di Bello è uguale a tanti altri, generazione di arbitri modestissima… Le dichiarazioni di Mou? Sulle sue parole c’è una letteratura, ogni volta che lui parla è una notizia. Lui approfitta della propria gloria per dire di tutto. Lui dice che si vergogna, e mi sembra esagerato. Dovrebbe usare la vergogna per certi suoi atteggiamenti. Che abbia ragione ieri è un altro discorso. Quando un allenatore si esprime così, sbaglia. Loro svolgono un ruolo diverso dai tifosi. Se poi vogliono fare gli arruffapopolo, allora è un altri discorso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma mi è piaciuta molto, ieri meritava di vincere, ma le polemiche arbitrali di Mourinho sono eccessive. Secondo me ha un po’ esagerato. Su Zanoli ha ragione, quel giallo non dato è pazzesco. Ieri l’arbitraggio è stato pessimo, ma io non ho visto avversione contro la Roma, anche se gli episodi sono tutti contro i giallorossi… Mourinho ha questo modo di reagire alle difficoltà aggiungendo attaccanti, una pratica discussa dagli allenatori perchè tanti attaccanti non significa più occasioni da gol. Ma il fatto che la Roma recuperi risultato alla fine è un segnale importante, a me la Roma ieri è piaciuta molto…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!