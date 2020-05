Roma, linea verde per la Champions

AS ROMA NEWS – Campionato d’estate? La Roma punta sulla sua linea verde. Su quei ragazzi giovani, pronti a dare il cambio ai senatori, diventando l’arma in più di Fonseca che può contare su una rosa tornata ad essere lunga dopo i recuperi di Diawara, Zappacosta e Pastore.

In più, il tecnico portoghese potrà contare su Villar, Perez e Ibanez, i tre acquisti di gennaio, tutti rigorosamente under 23, che Petrachi ha portato a Trigoria e che in questo rush finale di campionato potranno essere assai preziosi. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che titola: “Roma, ecco Villar e Perez: linea verde per la Champions”.

Ma oltre ai giocatori già citati, occhio anche a Bouah, Calafiori fino a Riccardi, che potrebbero assaporare più a fondo quel clima che li aspetta nella prossima stagione, quando la rosa dei più anziani (si fa per dire) dovrebbe essere sfoltita per materializzare risparmi. La linea verde della Roma, quando si giocheranno partite ogni tre giorni e a temperature soffocanti, potrebbero essere la marcia in più in questo rush finale di stagione, con la Champions che resta l’obiettivo primario.

Fonte: Gazzetta dello Sport