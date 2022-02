Roma, lo sfogo di Mourinho fa infuriare i giocatori. Molto pronti all’addio, ma in bilico c’è anche l’allenatore

AS ROMA NEWS – Lo sfogo di Mourinho finito sulle prime pagine del Corriere dello Sport fa infuriare i giocatori della Roma. Lo scrive in questi minuti il portale on line de Il Messaggero (G. Lengua – A. Angeloni).

I calciatori non hanno gradito che la sfuriata dello Special One sia trapelata dalle mura dello spogliatoio di San Siro, e si interrogano su chi sia stato a rendere pubblico il discorso che era rimasto tra giocatori e tecnico, gli unici presenti insieme ai preparatori allo sfogo del tecnico.

La Roma viene descritta come una polveriera sul punto di esplodere. Alcuni giocatori sono insoddisfatti sia della gestione del tecnico che di quella della società e sarebbero pronti a lasciare Trigoria a fine stagione in caso di offerte migliori.

Ma anche lo stesso Mourinho, stando a quanto scrive ilmessaggero.it, sarebbe in bilico: non è infatti certo che l’allenatore deciderà di restare alla guida del club, e in tanti dentro Trigoria stanno attendendo la fine del campionato per capire cosa farà lo Special One.

Fonte: ilmessaggero.it