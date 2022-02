Per la Roma è sempre il giorno della marmotta

EDITORIALE – Ricordate quel film con Bill Murray nel quale il protagonista, Phil Connors, era costretto a rivivere sempre la stessa giornata? Ecco, per chi racconta le gesta della Roma è un po’ la stessa cosa.

Ogni anno si parte con le migliori aspettative, la squadra viene sopravvalutata, l’allenatore osannato, il mercato considerato molto promettente e tra i migliori del campionato. Ma poi, con il passare dei mesi, piano piano la musica cambia.

I risultati altalenanti si fanno piano piano sempre più deludenti. Arriva febbraio, il momento delle prime partite da dentro o fuori, ed ecco che la crisi comincia a fare capolino. L’allenatore, dapprima intoccabile, comincia a diventare il brocco di turno. Lo spogliatoio diventa una polveriera (termine ormai abusatissimo), la stagione in corso viene mandata in malora e si comincia a pensare alla rivoluzione dell’anno successivo.

Nemmeno l’arrivo di un allenatore come Josè Mourinho è servito a cambiare l’ordine delle cose: il tritacarne romano non si ferma nemmeno davanti al tecnico più vincente del pianeta. Ma stavolta dare la colpa di tutto questo al famoso ambiente sarebbe sbagliato.

La colpa è solo e soltanto della Roma, che non è più in grado di zittire tutti coloro che si nutrono delle disgrazie dei giallorossi. Per mettere a tacere i fomentatori del caos, figure arcinote in questa piazza, c’è solo un modo: vincere. Una cosa che a questa squadra non riesce più.

Nel nostro piccolo, continuiamo a dare pieno sostegno a Mourinho, l’unico appiglio che ci rimane a cui aggrapparci. A lui la Roma e i Friedkin si sono affidati completamente per ricostruire dalle fondamenta un club che sembra altrimenti diretto verso anni di oscurantismo. Ma Mourinho non basta.

La nuova proprietà deve necessariamente dare maggiore forza al progetto iniziato lo scorso anno dando all’allenatore giocatori sempre più forti. Altrimenti prendere Mou non avrebbe avuto alcun senso.

Quando anni fa l’indimenticato Franco Sensi si decise a prendere Capello, per permettergli di vincere fu “costretto” a comprare calciatori del calibro di Samuel, Emerson, Nakata, Batistuta e Montella. Con la Roma di oggi, probabilmente lo stesso Capello non sarebbe arrivato più lontano del sesto o settimo posto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

