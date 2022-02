AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 10 febbraio 2022:

Ore 12:15 – SASSUOLO-ROMA, ARBITRA GUIDA – Sarà il signor Guida di Torre Annunziata a dirigere Sassuolo-Roma di domenica prossima. Al Var invece ci sarà Mazzoleni.

Ore 10:30 – IBANEZ, STOP DI OLTRE UN MESE – Più grave del previsto il problema di Ibañez: il difensore, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, ha riportato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro causato dalla distorsione subita martedì sera a San Siro. Un infortunio che lo terrà fuori cinque settimane.

Ore 9:50 – LA ROMA RIPARTE DA XHAKA – Si torna a parlare di mercato sulle pagine del Corriere dello Sport: la Roma in estate ripartirà dal regista, e più precisamente da Xhaka, centrocampista che Mou avrebbe voluto già un anno fa a guidare la squadra.

Ore 9:20 – MOU CONTRO LA SQUADRA: “ANDATE A GIOCARE IN C” – Durissimo sfogo di Josè Mourinho contro la sua squadra al termine di Inter-Roma: “Siete senza palle. Andate a giocare in Serie C se avete paura di affrontare certe partite…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – IBANEZ KO, ABRAHAM OK – Tammy Abraham potrebbe farcela a recuperare per Sassuolo-Roma: escluse lesioni muscolari. Out invece Ibanez: problema al ginocchio da valutare, si teme uno stop di due settimane. (Il Messaggero)

