Roma, lo strano destino di Ibanez e Veretout: da incedibili a uomini mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Uno strano destino accomuna due calciatori della Roma, il difensore Roger Ibanez e il centrocampista Joran Veretout.

I due giallorossi fino a poco tempo fa erano considerati due pilastri della squadra, due punti fermi da cui ripartire per il futuro tecnico del club. Al brasiliano era stato da poco rinnovato il contratto per volere di Tiago Pinto, che ha addirittura inserito nel nuovo accordo una clausola rescissoria di 80 milioni.

Jordan Veretout è senza dubbio il centrocampista più corteggiato della batteria dei mediani, grazie a una stagione coi fiocchi fatta di tanti gol e prestazioni più che convincenti, rovinata però da un infortunio che lo ha tenuto fuori nel momento più caldo della stagione.

Ma per alcuni giornali, tra cui la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) e soprattutto Leggo (F. Balzani), proprio questi due calciatori potrebbero essere le “cessioni inaspettate” della Roma di Mourinho in sede di mercato. Il club ha infatti intenzione di ascoltare offerte per questi due calciatori, e davanti a proposte allettanti non direbbe di no.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport