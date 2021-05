Roma senza limiti. Offerto Wijnaldum, obiettivi Aké e Dimarco

AS ROMA NEWS – I conti ereditati dai Friedkin, e la successiva pandemia, non consentono follie, ma gli agenti dei calciatori in questi giorni stanno proponendo raffiche di giocatori dalle situazioni contrattuali assai varie, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Tra questi, spicca il nome di un giocatore in scadenza di contratto e proprio per questo offerto a Trigoria, nonostante abbia richieste d’ingaggio assai significative. Si tratta di Georginio Wijnaldum, 30 anni, centrocampista olandese, che da dieci anni è nel giro della sua nazionale. Oggi ha un ruolo importante nel Liverpool, anche se non di primo piano, ma la Roma lo ricorda anche perché, nella doppia semifinale di Champions League del 2018, l’olandese aveva segnato anche una rete.

Sensazioni? Con l’esplosione di Darboe il centrocampo sembra un po’ in “overbooking”, ma è probabile che uno fra Diawara (soprattutto) e Veretout possano partire, mentre Villar, Cristante e naturalmente Pellegrini non dovrebbero muoversi. Logico, perciò, che nel gioco degli incastri qualcosa deve muoversi, tenendo conto però che i club della Premier possono offrire ingaggi più alti rispetto alla Serie A.

Sul taccuino di Pinto, però, sputano nomi anche per altri reparti. In difesa, ad esempio, si continua a parlare di Nathan Aké, 26 anni, ex Chelsea, un centrale duttile che nel Manchester City di Pep Guardiola sta trovando poco spazio (12 presenze e un gol). Occhi pure su un laterale sinistro protagonista di una stagione significativa (35 presenze e 5 reti). Si tratta di Federico Dimarco, 23 anni, che a Trigoria viene seguito con attenzione.

Il giocatore, ora in prestito al Verona, è di proprietà dell’Inter, che vorrebbe riportarlo alla base. Per quel ruolo, piace anche Dalot. ora al Milan, ma di proprietà dello United. In ogni caso, oltre a Spinazzola, è probabile che arrivi anche un altro esterno, con Calafiori che potrebbe essere dato in prestito o ceduto.

Fonte: Gazzetta dello Sport