Roma, l’ultima tentazione di Friedkin: De Rossi allenatore con Totti direttore tecnico

AS ROMA NEWS – Il tempo gioca a favore di Paulo Fonseca, ma la posizione del tecnico portoghese è ancora traballante. Se Fienga ha fiducia in lui, dentro Trigoria dopo l’addio di Pallotta non tutti sono convinti sia giusto proseguire con l’attuale allenatore, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

E allora c’è un’ipotesi che affascina la Roma e chi fa il suggeritore di Friedkin: riportare subito in giallorosso le due bandiere, Francesco Totti e Daniele De Rossi. Il primo a guidare l’area tecnica del club, il secondo invece per allenare la squadra.

Soluzione gradita a Daniele Pradè, uno dei possibili nuovi direttore sportivi in corsa, ma anche a Morgan De Sanctis, che potrebbe restare nel ruolo di vice ds. La Roma vorrebbe così imitare la Juve, che dopo l’addio di Sarri ha voluto rischiare mettendo Andrea Pirlo alla prima esperienza su una panchina di un club. In giallorosso e in azzurro, De Rossi è stato sempre considerato dai compagni l’allenatore in campo. Più del suo grande amico Andrea.

Fonte: Il Messaggero (U. Trani)