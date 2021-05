ROMA-MANCHESTER UNITED 3-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince e onora la partita di stasera, battendo il Manchester United per 3 a 2, tentando anche la clamorosa rimonta, resa impossibile dai miracoli di De Gea e dalla debacle dell’Old Trafford. Bene Karsdorp, Pedro ma anche i ragazzi della Primavera subentrati a partita in corso.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 6 – Cavani si presenta almeno tre volte davanti a lui nel primo tempo, e lui fa il possibile. Nella ripresa è meno impegnato. Sui gol incassati non ha responsabilità.

Karsdorp 6,5 – Parte bene con un paio di scorribande niente male sulla destra. Gioca anche un bel secondo tempo, tosto e propositivo.

Smalling 5 – Conclude probabilmente la sua stagione come l’ha cominciata: da infortunato. Dal 30′ Darboe 6,5 – Gioca con piglio una partita tutt’altro che semplice, mostrando personalità e buone doti.

Ibanez 5,5 – Partita con qualche sbavatura di troppo contro un cliente scomodissimo come Cavani.

Bruno Peres 6 – Fa il suo dovere, usando esperienza e piedi educati. Dal 70 Santon 6,5 – Entra con la testa giusta, serve anche l’assist per il gol di Zalewski.

Mancini 6 – Torna a giocare da centrocampista centrale, e lo fa usando più le maniere rudi. Meglio quando torna in difesa.

Cristante 6,5 – Cerca di fare legna in mezzo al campo, e riesce a incidere solo a corrente alternata. Nella ripresa cresce di intensità e segna un gran bel gol, a dimostrazione che spostato più vicino alla porta avversaria sa usare meglio le sue armi.

Pedro 6,5 – Si divide tra centrocampo e attacco, nel primo tempo riesce ad accendersi senza però riuscire a fare male allo United. Meglio nella ripresa, quando a destra crea diversi grattacapi alla difesa inglese. Dal 77′ Zalewski 6,5 – Esordio con gol in una semifinale di Europa League. Meglio di così era difficile fare.

Pellegrini 6 – Si batte e crea occasioni, impegnando anche De Gea.

Mkhitaryan 6,5 – I difensori del Manchester sono clienti scomodi, lui ci prova in tutti i modi a battere De Gea, ma il portiere spagnolo e il palo gli negano la strada della rete.

Dzeko 6,5 – L’impegno c’è, la prestazione è altalenante, con qualche errore di troppo nell’ultima scelta. Segna un gol a porta vuota, ne manca però un altro paio. Ma la prestazione è sostanziosa. Dal 77′ Borja Mayoral sv.

PAULO FONSECA 6 – La sua avventura a Roma non è di certo legata alla sfida di stasera, condizionata pesantemente dal risultato dell’andata e dai troppi infortuni. La squadra però ha un moto di orgoglio e oggi esce a testa alta. Restano intatti però i rimpianti per aver buttato la qualificazione in quel secondo tempo sciagurato dell’Old Trafford.

Giallorossi.net – A. Fiorini