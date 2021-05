DARBOE: “Emozione incredibile, non so nemmeno spiegarla. Ho cercato di aiutare la squadra”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ebrima Darboe parla a Sky Sport al termine di Roma-Manchester United. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Ci racconti le tue emozioni?

“Giocare contro il Manchester United è una cosa indescrivibile, non so nemmeno come spiegarlo”.

Cosa hai provato entrando in campo?

“Cerchiamo sempre di allenarci al massimo quando siamo in Prima Squadra, Fonseca mi ha detto di giocare tranquillo e di fare quello che faccio in allenamento. Ho cercato di aiutare la squadra”.

Chi ti sta aiutando in questa fase della tua carriera?

“Un po’ tutti diciamo, all’inizio c’era De Rossi che mi aiutava tanto, poi anche Kolarov. Adesso sono molto legato con Diawara”.

La tua storia?

Ho questo sogno sin da piccolo, in Africa è difficile giocare a grandi livelli se non hai aiuti. C’era un mio amico in Gambia che mi ha spronato tantissimo, mi ha detto che avrei giocato in Europa. I miei giocatori mi hanno aiutato, ma non è stato facile per i documenti. Sono fuggito con due miei amici, è stata dura ma ringrazio Dio e l’Italia. Quando sono arrivato, sono stato in una casa-famiglia e poi ho conosciuto una talent scout che mi ha cambiato la vita. Mi sono sentito a casa”.

Qual è il tuo punto forte e dove devi migliorare?

“Devo dare sempre il massimo, dico ai giovani di credere sempre nei loro sogni”.