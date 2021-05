ZALEWSKI: “Ho dato tutto. Portiamo a casa una bella prestazione e una vittoria”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nikola Zalewski parla a Roma TV al termine di Roma-Manchester United. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Bella serata per te.

Si abbiamo portato a casa una vittoria, purtroppo siamo stati condizionati dal risultato dell’andata e dai troppi infortuni però torniamo a casa con una buona partita e una vittoria.

Che sentimenti hai provato all’ingresso in campo?

Ero emozionato, sapevo cosa fare e sono soddisfatto perché penso di aver dato tutto.

I ragazzi vi hanno aiutato quando siete entrato tu e Darboe

Si ringrazio i compagni e il mister per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. I compagni ci hanno aiutato molto, il gol che ho fatto è anche grazie a loro.

C’è una dedica particolare per il gol?

Già so che non me l’hanno assegnato il gol, hanno dato l’autogol ma l’importante era la vittoria.

NIKOLA ZALEWSKI A SKY SPORT

Le emozioni?

Ho provato a dare tutto quello che avevo come ha fatto Pedro, ho provato a fare quello che mi ha chiesto Fonseca.

Orgogliosi della partita?

Sì, purtroppo la gara d’andata ci ha condizionato molto per gli infortuni e per il risultato. È pur sempre una vittoria.