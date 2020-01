La Roma avverte Spinazzola: “Tieniti pronto a tornare”

ULTIME NEWS AS ROMA – L’Inter ci ripensa e rischia di far saltare il banco. Dopo aver imbastito l’affare Politano-Spinazzola con uno scambio di prestiti basati sull’obbligo di riscatto, adesso la dirigenza nerazzurra sembra aver fatto retromarcia.

I dubbi, principalmente di Marotta, rischiano di spezzare sul nascere il sorriso di Politano, che ieri aveva accarezzato il sogno di tornare alla Roma. L’Inter ieri ha infatti comunicato al club giallorosso di voler inserire il diritto di riscatto e non l’obbligo, facendo infuriare Petrachi.

A questo punto l’affare è congelato, in attesa di capire se oggi le cose torneranno a posto oppure no. Nel frattempo la Roma ha avvisato Spinazzola, apparso molto scuro in volto prima di effettuare le visite mediche: “Tieniti pronto a tornare qui“, il succo del messaggio. E in quel caso per Politano il percorso sarebbe inverso.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport