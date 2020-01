“ON AIR!” – SPINELLI: “Scambio Politano-Spinazzola? Fase delicata, la Roma non ha colpe”, LO MONACO: “Se lo stop arrivasse da Marotta sarebbe gravissimo”, RENGA: “Persa un’occasione clamorosa”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Camilla Spinelli (Roma Radio): “Trattativa tra Roma e Inter? Evidentemente è una fase delicata…si pensava che si potesse chiudere questo scambio nella giornata di ieri, e non è stato così. Mi sembra di capire , ma saranno i fatti a confermarcelo, non per colpe della Roma ma evidentemente ci sono questioni in ballo nell’Inter… Quello che leggete su Gazzetta e Il Messaggero mi sembra abbastanza facile da capire… Appena avremo aggiornamenti, speriamo in positivo e non in negativo, ve lo comunicheremo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se l’Inter preferisse Young a 34 anni per 18 mesi, quindi fino a 36 anni, piuttosto che Spinazzola che ne ha 26 e che sostanzialmente prende gratis perchè lo scambia con Politano, allora vuol dire che hanno appurato che Spinazzola non è in condizione di essere utile…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Lo scambio che rischia di saltare? C’è una doppia chiave di lettura: c’è una questione che riguarda le condizioni fisiche di Spinazzola, e cioè che c’era bisogno di fare ulteriori test al giocatore e che l’Inter abbia deciso di cambiare l’accordo in un prestito con diritto di riscatto, e la Roma non è d’accordo. E l’altra teoria parlerebbe di dissapori interni all’Inter: la Roma l’accordo lo ha raggiunto con Ausilio, mentre Marotta avrebbe sconfessato la scelta del ds. Se così fosse, a maggior ragione la Roma si sentirebbe presa in giro…sarebbe una cosa gravissima. La Roma è offesa con l’Inter e la situazione è molto pesante…”

Roberto Renga (Radio Radio): “I cori contro la mamma di Zaniolo sono inaccettabili, e andrebbero trattati come quelli razzisti. Ieri sono durati novanta minuti, non è possibile… Spinazzola? Possibile che solo l’Inter non sapeva dei suoi problemi fisici… L’operazione l’aveva fatta Ausilio, Marotta gli ha detto: “Figliolo, stai calmo”… La Roma stava facendo un affare, era un’occasione clamorosa… Io spero per Spinazzola che superi i test fisici, altrimenti per la sua carriera è dura…e mi dispiace anche per Politano, già lo mettevo in formazione… A questo punto meglio cercare un attaccante che faccia compagnia a Dzeko, perchè gli esterni li hai…”

Franco Melli (Radio Radio): “L’Inter andrà a prendere Young, non le cambia niente non prendere Spinazzola…Alla Roma invece gli cambia, ora deve prendere d’urgenza un giocatore, possibilmente che faccia gol…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Kalinic stasera deve fare quello che ha fatto ieri Piatek, così come mi aspetto di più da Under, non può aver perso tutte le sue qualità che gli si riconoscevano… Il Parma non è un avversario facile. Vincere stasera è importante per ritrovare fiducia e poi andare ad affrontare di nuovo la Juve… Se salta l’affare Politano la Roma può rimediare con alcune scelte che ha già: penso a Florenzi, alto, a Under o Kluivert…”

