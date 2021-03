ROMA-MILAN 1-2, Il Romanista: “Al Diavolo!”, Il Tempo: “Un disastro”, Leggo: “Immaturità conclamata”, Corsera: “Attestato di mediocrità”

AS ROMA NEWS – Altro scontro diretto perso per la Roma, che ieri sera all’Olimpico si vede battuta dal Milan per 2 a 1. La batosta è di quelle pesanti, sia sotto l’aspetto psicologico che quello della classifica: i rossoneri lasciano i giallorossi a – 8, e ora arrivare in Champions diventa ancora più difficile.

Per Leggo (F. Balzani) è una Roma “piccola e fragile”, e la sua “immaturità è ormai conclamata” nell’incapacità di non riuscire mai a battere una big. L’Atalanta ne approfitta e scavalca i giallorossi in classifica, ora fuori dalla zona Champions, a – 2 da bergamaschi e Juventus.

Per il Corriere della Sera (G. Piacentini) quello di ieri è l‘ennesimo esame fallito dalla Roma. I giallorossi chiudono il turno di campionato in quinta posizione, e non capitava dall’undicesima giornata. Numeri impietosi: quest’anno contro le big la formazione giallorossa ha conquistato la miseria di tre punti sui 24, collezionando appena tre pareggi (Juventus, Milan e Inter nel girone d’andata) e cinque sconfitte (Napoli, Atalanta e Lazio all’andata, Juventus e Milan nel girone di ritorno) in otto gare. “Un attestato di mediocrità“, scrive il Corriere della Sera (L. Valdiserri).

“La Roma va ko contro un’altra big del campionato dimostrando tutti i suoi limiti“, è il commento de Il Tempo (T. Carmellini), “la squadra perde l’imbattibilità casalinga e si ritrova fuori in un colpo solo dalla zona Champions, sorpassata anche dall’Atalanta. Un disastro, in un weekend che, con i ko di alcune dirette concorrenti, poteva cambiare molto la stagione giallorossa. Le assenze, seppur pesanti, continuano ad essere un alibi non sufficiente. Stavolta ci ha messo del suo anche l’arbitro Guida che ha sbagliato tutti gli episodi chiave”.

“Al Diavolo!”, è il titolo di apertura de Il Romanista, che parla di “notte amarissima” vissuta ieri all’Olimpico. Sprecata un’altra grande occasione per svoltare in campionato. Guida nega un clamoroso rigore a Mihkitaryan. Il ko fa male, e ora è il momento di reagire: sia negli errori, sia alle ingiustizie, scrive il quotidiano.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera / Il Tempo