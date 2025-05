ROMA-MILAN 3-1: le pagelle

Si è conclusa da pochi minuti Roma-Milan. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i rossoneri nel match valido per la penultima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Respinge in uscita su Jimenez lanciato a rete ma nulla può sulla conclusione successiva di Joao Felix. Nella ripresa è decisivo su Leao.

Celik 6 – Avvio confuso, poi piano piano prende le misure e chiude in crescendo.

Mancini 7 – Sblocca il match con una zuccata delle sue, poi guida la difesa con la consueta abnegazione.

Ndicka 6 – Partita attenta, senza fronzoli.

Soulè 6,5 – Schierato ancora a tutta fascia. Fa il suo lavoro con grande applicazione, stasera però gli manca l’acuto. Dal 77′ Rensch sv.

Konè 7 – L’unico in mediana in grado di dare un cambio di passo. Impossibile togliergli il pallone, si guadagna una cospicua dose di falli in ogni zona del campo.

Paredes 7 – Geometrie compassate, con poco ritmo. Poi la giocata del campione che dà la svolta al match. Dal 77′ Gourna-Douath sv.

Cristante 7 – Gioca da intermedio ma nel primo tempo si nota poco. Meglio nella ripresa, e non a caso chiude i giochi con un destro potente dei suoi.

Angelino 6,5 – Il Milan si chiude bene e da quella parte non lascia spazi. Nel secondo tempo aumenta la spinta, e dai suoi piedi nasce l’azione del terzo gol.

Saelemaekers 6 – Anche lui cresce alla distanza. Primo tempo bruttino, più pimpante nella ripresa. Dall’84’ El Shaarawy sv.

Shomurodov 5,5 – Generosità massima, ma il risultato è minimo. Dall’84’ Baldanzi.

CLAUDIO RANIERI 8 – E’ la sua serata. La sua storia all’Olimpico, davanti alla sua gente, non poteva finire che con una gioia. Se la merita tutta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini