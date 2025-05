CONCEICAO: “Stesso Var della finale, ma oggi ha agito diversamente. La Roma non ha toccato palla nel finale di primo tempo, pensavo di vincere”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Nonostante la reazione vi siete trascinati il nervosismo della Coppa Italia?

“L’ambiente non è facile dopo una finale persa. Ci sono stati episodi e nei miei mesi qui che non girano a nostro favore. Sempre positivo per l’avversario. Secondo me il Var di oggi è lo stesso di Bologna. Non dico che non c’è il rosso ma contro il Bologna c’è stato lo stesso su Gabbia. Non dico che avremmo vinto la finale con l’espulsione ma sono dettagli a nostro sfavore. Abbiamo cercato di dare il massimo, negli ultimi 10 minuti del primo tempo la Roma non ha toccato palla. Ero fiducioso di vincere. Sul secondo gol altra palla inattiva, non si possono prendere gol così. Abbiamo avuto occasioni per pareggiare con Leao ma alla fine abbiamo preso il terzo”.

Non vedi l’ora di aprirti e chiarirti con la società?

“È vero, ognuno deve fare le valutazioni sul suo lavoro. Sono esigente con me stesso, valuterà quello che era stato fatto. Ho guardato in numeri: da quando sono arrivato, prima di oggi eravamo in zona Champions. Abbiamo vinto un titolo e fatto un’altra finale, poi sono stati sempre i dettagli come l’espulsione a Zagabria e altre espulsioni. E’ un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan, ognuno deve valutare il suo lavoro”.

Le dispiace non salutare San Siro?

“Io ho sempre vissuto questa professione con passione. Non è il fatto di salutare o no: sono vicino ai miei giocatori, mi dispiace che per una parole mi hanno espulso. Ho solo detto di rispettare i miei giocatori, il fallo sul secondo gol non c’è. Sono da anni nel calcio, il terreno di gioco non è sempre dritto. Mi dispiace non essere vicino ai giocatori nella partita, dovremo essere uniti per 5/6 giorni in basa a quando giocheremo. Siamo uniti davanti alle nostre responsabilità”.

