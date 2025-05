RANIERI: “Orgoglioso di questi ragazzi, ora manca l’ultimo passo. Ai tifosi dico infinitamente grazie”

Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Milan, gara valida per la penultima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A FINE PARTITA DAVANTI ALLO STADIO

Al termine della partita l’allenatore, accompagnato dai suoi nipotini, è stato celebrato da tutto lo Stadio Olimpico, che già nel corso della sfida aveva dedicato al tecnico una splendida coreografia e numerosi striscioni di ringraziamento. Queste le sue parole ai tifosi, rimasti sugli spalti per il saluto al tecnico:

“Più di 60 anni fa stavo lì in mezzo a voi. Vi ringrazio, vi avevo chiesto aiuto perché insieme potevamo fare qualcosa di buono. Ora manca l’ultimo passo, domenica o giovedì. Sono orgoglioso di questi ragazzi perché mi hanno seguito dal primo giorno, ma la cosa più importante è che voi avete capito che avevamo bisogno del vostro supporto e amore. Infinitamente grazie!“.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Che sensazioni?

“E’ stato bello, essere apprezzati dalla propria gente è qualcosa di meraviglioso. La squadra si è compattata, non era facile e li ringrazio. Sono contento per loro, per il presidente, per i tifosi, per tutti”.

C’ha messo un po’ a riprendersi dopo aver visto la coreografia…

“E’ bello, io ho lavorato per le emozioni che il calcio può dare”.

Che stagione è stata? Tutti hanno creduto in lei…

“L’ho detto, i ragazzi mi hanno seguito dal primo giorno. Sapevano che carattere ho, da solo non potevo farcela. Il morale era atterra, non c’era autostima, piano piano ci siamo risollevati. Ai giocatori ho sempre chiesto di uscire dal campo dopo aver dato tutto”.

Crede ancora nella lotta Champions?

“Non ho mai creduto a nulla, solo nel lavoro e nella pulizia mentale dopo vittorie e sconfitte. Mettiamoci sotto, alleniamoci bene, perché c’è un altro avversario e un’altra dinamica. Credo nei miei giocatori, questo sì. Il Torino è una bella squadra, compatta e vivace. Cercheremo di fare la nostra partita e poi vedremo cosa saremo riusciti a fare”.

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Che emozioni si porterà dietro?

“Emozioni fortissime, ho fatto questo mestiere per questo. Serata da incorniciare per l’amore dei tifosi. La mia squadra non ha mai mollato, poche volte ho dovuto alzare la voce, questo la dice lunga sull’intelligenza dello spogliatoio”.

E’ un fatto eccezionale giocarsi ancora un posto in Champions?

“Bello. Finché non è finita, non è finita. Dobbiamo lottare. Oggi dopo l’espulsione ci siamo rilassati perchè forse pensavamo che non era facile, ma il Milan ha una qualità incredibile, forse non è riuscita a fare squadra, ma per la qualità che ha quando gioca non ce n’è per nessuno…”

Perchè di nuovo Paredes e Saelemaekers?

“Avevo bisogno di due mezzali che facessero gli incursori e di uno schermo davanti la difesa. Saelemaekers lo avevo visto bene, e infatti ha fatto una bellissima partita”.

C’è la certezza dell’Europa. Che Roma sente di lasciare al futuro allenatore?

“Lascio un gruppo solido. Si allenano a mille all’ora, convivono bene l’uno con l’altro. Chi arriverà, potrà lavorare veramente bene”.

E’ la serata più bella della carriera?

“E’ sicuramente bella. Ho ancora l’adrenalina dentro, me la godrò dopo rivedendola. Datemi ancora qualche giorno…”

Qual è il segreto?

“Parlo molto con la squadra, credo nel rispetto reciproco, parlo chiaramente in faccia. Mai ho rimproverato un giocatore dandogli la colpa, gli faccio vedere cosa sbaglia e si lavora per migliorare. E’ questo il segreto? Non lo so. Voglio che i giocatori vengano ad allenarsi col sorriso sulle labbra, con la voglia di farlo”.

Le mancheranno queste emozioni?

“Sì, ma è giusto che venga un altro allenatore, altrimenti si perderebbe un anno, e non lo voglio da tifoso”.