Roma, Milik adesso è più vicino. Con Sarri in panchina?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Asse caldo quello che da Roma porta a Napoli. I partenopei stanno proseguendo senza sosta la corte a Cengiz Under, ma i giallorossi non fanno sconti e chiedono 38 milioni di euro per il turco. Ed ecco che torna in ballo il nome di Milik.

Tutta l’intricata vicenda viene ricostruita oggi sulle pagine de “Il Romanista” (D. Lo Monaco) che oggi titola: “La Roma si muove, Milik adesso è più vicino“. L’attaccante polacco infatti sembrava destinato alla Juventus di Sarri, ma l’esonero dell’allenatore toscano ha rimischiato le carte in tavola.

Il Napoli vorrebbe inserirlo nella trattativa con con la Roma per Under: Milik è valutato 45 milioni, Under 38, cifre piuttosto vicine che ingolosiscono i due club a caccia di ricche plusvalenze da mettere a bilancio. I giallorossi con l’arrivo del centravanti polacco dovrebbero rinunciare a Dzeko, che ha uno stipendio pesante e difficilmente i due ingaggi potrebbero essere sostenuti.

Da capire poi la questione allenatore: Fonseca non è ancora sicuro di restare. A Trigoria c’è un silenzio imbarazzato sul futuro del portoghese e nessuno mette la mano sul fuoco riguardo alla sua permanenza. Ed ecco allora che si riparla di Sarri in giallorosso: il tecnico sarebbe affascinato all’idea di riscattarsi nella Capitale. Soprattutto se al centro dell’attacco quella squadra schierasse un certo Milik.

Fonte: Il Romanista