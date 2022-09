Roma, mini tournée in Giappone a novembre: Friedkin a caccia di nuovi partner in Asia

AS ROMA NEWS – La Roma volerà in Giappone a fine novembre, quando ci sarà la lunga sosta del campionato per via del Mondiale in Qatar. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti).

Si tratterà di una mini-tournée di circa sette giorni che avrà l’obiettivo di ampliare il più possibile la visibilità del club a livello globale e aumentare i ricavi, magari stringendo una nuova partnership con un’altra azienda del Sol Levante dopo quella appena iniziata con Toyota.

Nei piani della proprietà texana infatti è fondamentale aumentare la popolarità del marchio As Roma sul mercato asiatico, con particolare attenzione proprio al Paese nipponico: non è un caso se tra i rinforzi della squadra femminile arrivati in estate ci sia anche Moeka Minami, la prima giocatrice giapponese a vestire la maglia della Roma.

Durante le sei settimane di sosta, i giocatori che non saranno impegnati in Qatar alterneranno periodi di lavoro a giorni liberi e potrebbero disputare alcune amichevoli interne come quelle andate in scena durante la preparazione estiva.

