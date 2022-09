L’esplosione di Ibanez, il ruolo di Mou e quella clausola da 80 milioni voluta da Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Forse ci siamo. La maturazione di Roger Ibanez, difensore che ha sempre fatto intravedere qualità tecniche e fisiche importanti, sembra finalmente aver imboccato la strada giusta.

Decisivo l’arrivo di Mourinho, tecnico che ha saputo far venire a galla le doti migliori del centrale brasiliano: la prima cosa che il portoghese ha chiesto al suo difensore è stata quella di evitare giocate rischiose quando ha la palla tra i piedi, anche a costo di spazzare il pallone in tribuna.

Ibanez con Fonseca andava spesso incontro ad amnesie difensive improvvise, a svarioni dovuti a un’eccessiva leggerezza nelle giocate o interventi troppo irruenti in area, che in passato avevano causato diversi gol subiti dalla Roma. Ora il brasiliano sembra essere cresciuto tanto sotto questo aspetto: sempre attento e concentrato, il 23enne riesce finalmente a farsi apprezzare per le sue doti migliori.

Forte in marcatura, veloce, piedi buoni e ottimo senso dell’anticipo, Ibanez poi ha un certo feeling con il gol, essendo anche un ottimo colpitore di testa e perciò assai temibile sui calci piazzati. In questo inizio di stagione è sempre stato tra i migliori, guadagnandosi la convocazione col Brasile.

La Roma ora se lo tiene stretto. Tiago Pinto aveva intravisto in Ibanez le doti del predestinato, e per questo al momento del suo rinnovo di contratto ha spinto forte sull’inserimento di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro che lo blindasse e lo tenesse lontano dalle mire dei top club inglesi (Tottenham su tutte).

Per Ibanez però questo deve essere solo l’inizio: a 23 anni deve ancora confermare le belle premesse e continuare a migliorare. Con Mourinho come allenatore può crescere ancora tanto. E chissà che presto non diventi un leader della difesa a quattro con l’esperto Smalling al suo fianco: questo il progetto che ha in mente Mou per la Roma del futuro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini