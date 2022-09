Mancini e Zaniolo, il grande freddo: ecco i motivi dietro l’esclusione del giallorosso dalla Nazionale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a tenere banco sui giornali l’esclusione di Nicolò Zaniolo dall’Italia di Mancini, nonostante l’infortunio di Politano e la conseguente chiamata di Gabbiadini.

Ieri Sky Sport raccontava della sorpresa da parte del giocatore giallorosso, che si aspettava una chiamata del ct viste le belle prestazioni offerte con la maglia della Roma in questo inizio di campionato.

Oggi la Gazzetta dello Sport parla di rapporti freddi tra l’allenatore azzurro e l’attaccante romanista: secondo il quotidiano dietro a questo gelo ci sarebbero una serie di mancate risposte alle convocazioni per dei problemi fisici del calciatore giallorosso. Lo scorso novembre, infatti, Zaniolo era stato convocato ma aveva lasciato Coverciano per un sovraccarico al polpaccio, mentre a ottobre era stato chiamato dopo l’infortunio di Pessina, ma il giallorosso aveva accusato un problema al flessore.

A marzo poi, in occasione della malinconica sfida contro la Macedonia, Mancini lo aveva mandato in tribuna, salvo poi schierarlo, a eliminazione mondiale avvenuta, contro la Turchia, con in coda un rimprovero perché non giocava di squadra. A maggio, infine, Zaniolo era stato sì convocato ma, dopo la finale di Conference, era rientrato a Roma per una contusione alla coscia e alla caviglia. Infortuni veri e certificati dagli esami, ma che sembrano aver incrinato i rapporto con Mancini.

Secondo La Repubblica invece dietro all’esclusione di Zaniolo ci sarebbe ben altro. L’ex allenatore della Lazio infatti non avrebbe gradito i cori che il 22 aveva rivolto alla squadra biancazzurra in occasione dei festeggiamenti sul pullman scoperto dopo la vittoria della Conference League. Il giallorosso avrebbe infranto un codice etico stabilito da Mancini, e per questo il ct lo tiene ancora ai margini della nazionale.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport