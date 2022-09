Bruno Peres canta e balla con la figlia: “Mai della Lazio, sempre forza magica Roma!” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Bruno Peres dimostra di non aver dimenticato il suo trascorso in giallorosso.

L’ex calciatore della Roma ha approfittato della sosta per le nazionali per fare ritorno nella Capitale in compagnia della compagna Glenda Moretti e della figlia Ilary.

Proprio la fidanzata del giocatore ha condiviso sul suo profilo Instagram un momento di dolcezza con la bambina, all’insegna della fede giallorossa.

Durante il video, infatti, Bruno Peres balla con sua figlia cantandole: “Chi non salta della Lazio è, è… Mai della Lazio! Forza la Magica. Forza Roma!”.