“ON AIR!” – ROSSI: “Tarantelle pericolose su Dybala, occhio che può andarsene quando vuole”, PIACENTINI: “Non mi stupisco, c’è gente che dà del bollito a Mou”, FERRAZZA: “Non convocare Zaniolo è una follia”, PRUZZO: “Mancini non è rancoroso, lo richiamerà”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mancini convoca un signor Zerbino, un certo Gnonto, un signor Gabbiadini…tutti bravi ragazzi, ma niente di che. Zaniolo non puoi non farlo giocare, al massimo lo prendi da parte e gli fai una ramanzina, ma lui in attacco è il più forte di tutta la nazionale. Io so solo una cosa: chi sta della Roma, tranne De Rossi, è difficile che riesca a fare bene nella Nazionale. Neanche Totti c’è riuscito, ed era più forte di tutti…”

David Rossi (Rete Sport): “Sono partite delle tarantelle pericolose come quella di Dybala che non ha voluto giocare con la Roma per farlo contro Honduras e Giamaica. Un giocatore non può non rispondere alla convocazione, poi è la Federazione che fa i controlli e decide se trattenere il giocatore o meno. Dopo due mesi dalla presentazione al Colosso Quadrato qualche tifoso della Roma sta già dando dell’infame a Dybala. Accusarlo di fregarsene dei giallorossi e di pensare solo all’Argentina è un esercizio quantomeno masochista… Occhio che Dybala ha una clausola rescissoria da 20 milioni e con tutti i soldi che ha guadagnato può anche pagarsela da solo. Guardate che Mou per primo vi dice che Dybala in condizioni normali qua non ci stava… Se Dybala vuole, l’anno prossimo se ne va come e quando gli pare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala? Io spero veramente che non succeda niente di brutto nell’amichevole contro l’Honduras, c’è da stare veramente con le dita incrociate. Anche perchè questa sosta servirà per recuperare delle situazioni: Kumbulla ed El Shaarawy torneranno a disposizione, ma anche giocatori come Spinazzola potranno recuperare la forma migliore. Non credo che il terzino abbia problemi fisici, ma ha solo bisogno di lavorare per tornare al top, e la sua scelta di non andare in Nazionale è stata una scelta intelligente. Lui, Belotti, Camara e tutti quelli che non sono al massimo sfrutteranno al meglio questi giorni… Le critiche di certi tifosi a Dybala? Ma di cosa ci stupiamo, il 6 maggio c’era gente che diceva che Mourinho era bollito…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mancini dovrebbe selezionare i ragazzi, non educarli. La mancata convocazione di Zaniolo è un rischio in meno per la Roma visto che proprio in Nazionale si era fatto male. Queste due settimane di allenamento con Mourinho sono oro per Nicolò. Ad oggi però non prendere in considerazione Zaniolo è una follia, è un ragazzo che attira anche l’attenzione mediatica…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo che ci resta male per l’esclusione di Mancini? Non è un’invenzione del cronista, è l’entourage di Zaniolo che lo fa sapere. Ma c’è la sosta, è difficile trovare gli argomenti, e si cerca sempre di trovare qualcosa… Mourinho non perde occasioni per dire che ci sono altre squadre che hanno una rosa nettamente superiore, e quindi devo pensare che lui lo creda veramente. Ma io penso che non esista un solo allenatore contento della propria rosa, nemmeno Guardiola lo è…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io lo conosco bene Roberto Mancini, è uno che non porta rancore. Se gli servi ti chiama e ti fa giocare, anche se ha litigato con te. Se fosse stato un momento importante per la Nazionale, io credo che Zaniolo starebbe in ritiro pronto per giocare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mancini non mi sembra uno che porta rancore, e credo che già dalla prossima tornerà a convocare Zaniolo con la nazionale. Nel calcio ci sta usare bastone e carota con qualche giocatore, ma il Ct non si priverà di uno come Nicolò…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!