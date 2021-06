Roma, Mou suggerisce Livakovic per la porta

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tra Rui Patricio e Hugo Lloris spunta il nome di Dominik Livakovic. La Roma ha tra le sue priorità quella di un portiere, dato che Pau Lopez non convince.

Tanti profili visionati da Tiago Pinto e il suo staff, tanti nomi che piano piano vengono depennati nella lista del general manager giallorosso, adesso sempre più convinto di pescare all’estero e non in Italia, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

E tra questi c’è anche Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria: Mourinho ha apprezzato le sue qualità (pur con tanta amarezza) nell’eliminazione in Europa League del suo Tottenham. In quella circostanza il portoghese era anche passato nello spogliatoio per applaudire i giocatori.

Livakovic, valutato circa 15 milioni, è il titolare della Croazia ed è stato tra i migliori in campo nel test di due giorni fa contro il Belgio, con ottimi salvataggi sull’interista Lukaku. Sul ventiseienne però c’è il forte interesse del Lille che pochi giorni fa ha ceduto Maignan al Milan.

Fonte: Corriere dello Sport