Roma, c’è Azmoun per l’attacco. Xhaka a un passo

AS ROMA NEWS – Granit Xhaka si avvicina. La Roma, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), nella giornata di ieri ha dato un’accelerata alla trattativa con l’Arsenal avvicinandosi ai 20 milioni chiesti dai Gunners.

Il giocatore, che è a Roma per allenarsi con la Svizzera in vista dell’Europeo, ha già detto sì al contratto quadriennale proposto dai giallorossi. Anche per Il Tempo (E. Zotti) di oggi, l’acquisto di Xhaka è a un passo.

In attacco invece è per il momento congelata la trattativa per Belotti: la Roma è ferma ai 15 milioni più 3 di bonus offerti qualche giorno fa al Torino, che invece ne chiede 30. E allora occhio a un nome che, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), non è mai uscito dai radar di Tiago Pinto.

Si tratta di Sardar Azmoun, 26 anni, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Nelle tre stagioni nel club russo, il centravanti ha totalizzato 82 presenze e ben 52 gol. Attaccante longilineo, abbina ottime doti tecniche, velocità palla al piede a un ottimo gioco aereo. La Roma lo sta seguendo con grande interesse.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Tempo