Darboe, il rinnovo si complica: distanza tra la Roma e gli agenti. Possibile cessione in estate

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ebrima Darboe è stata una delle poche sorprese liete del finale di campionato appena concluso, e adesso la Roma vuole provare a blindarlo con un nuovo contratto.

Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, l’incontro tra la società e l’entourage del giocatore non ha dato i frutti sperati. La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, tant’è vero che non si può escludere che la Roma prenda in considerazione offerte convincenti.

Il centrocampista del 2001 proviene dal settore giovanile e cederlo porterebbe un’importante plusvalenza. Il mediano ha parecchi estimatori in Premier League, e davanti a una proposta succulenta i giallorossi, viste le difficoltà sul rinnovo, potrebbero decidere di cedere il ragazzo.

La volontà della Roma resta comunque quella di puntare ancora su Darboe, e prima di ascoltare offerte per lui proverà a limare la distanza con gli agenti del calciatore per arrivare a un punto di incontro.

Fonte: Gazzetta dello Sport