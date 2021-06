Dzeko torna in bilico: Juve di nuovo all’assalto, offerto un biennale (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si prepara un’altra estate di fuoco intorno al nome di Edin Dzeko. Non è una novità: ogni calciomercato il nome del bosniaco è sempre al centro delle voci di possibili trasferimenti, e anche stavolta non si farà eccezione.

“Dzeko, ci prova Max”, titola oggi l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Un anno dopo, la Juventus torna alla carica con il centravanti bosniaco, che ha ancora un anno di contratto con la Roma. I bianconeri, scrive il quotidiano, hanno offerto a Edin un biennale per convincerlo a trasferirsi a Torino.

Decisivo dunque il ritorno di Allegri alla Continassa: l’allenatore vorrebbe Dzeko al centro dell’attacco della sua Juve. La Roma non chiuderebbe affatto a questa ipotesi: i giallorossi vorrebbero liberarsi dei 7,5 milioni di ingaggio del centravanti 35enne e sono pronti a lasciarlo andare quasi a costo zero.

Fonte: Corriere dello Sport