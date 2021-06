Calciomercato Roma, dalla Francia: Donnarumma in prestito ai giallorossi via PSG, ecco perchè

AS ROMA NEWS – L’idea di mercato che potrebbe risolvere il problema in porta della Roma, seppur momentaneamente, è il prestito di Gigio Donnarumma ai giallorossi dal Paris Saint Germain.

Ma andiamo con ordine. Il giovane portiere ex Milan sembra destinato a finire al club parigino, che si sta per assicurare il numero uno dell’Italia a parametro zero. Il problema è che il PSG al momento un portiere titolare già ce l’ha: si tratta del 34enne Keyolor Navas, a cui è stato recentemente rinnovato il contratto fino al 2024.

Donnarrumma verrebbe acquistato dal PSG come il portiere del futuro, ma al momento Gigio rischierebbe di fare il secondo all’esperto portiere del Costarica. Una condizione che non piace affatto all’ex rossonero.

Ecco perchè, scrive l’edizione odierna de L’Equipe, Donnarumma potrebbe partire subito in prestito dal PSG, per approdare proprio alla Roma, alla ricerca di un portiere di livello. Mourinho, che aveva provato a convincere il calciatore con una telefonata, potrebbe dunque essere accontentato, seppure con un prestito annuale.

Fonte: L’Equipe