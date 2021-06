“ON AIR!” – BERSANI: “Più ci penso e più credo che la Roma prenderà Vlahovic”, ZUCCHELLI: “Donnarumma in prestito? Lo farei subito”, PALIZZI: “Con Xhaka il centrocampo sarebbe da Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma in difesa lo scorso campionato ha commesso degli errori incomprensibili, e se gli errori individuali sono di tutti, è il meccanismo che ti mette in difficoltà. Evidentemente non giochi tranquillo. Se la Roma cresce nel rendimento di giocatori che secondo me sono bravi, di prospettiva, se c’è l’applicazione feroce, già partiamo da un punto ben diverso da quello da cui siamo partiti quest’anno…Ma con i difensori che ha la Roma, davvero può prendere 60 gol? Ma perchè? E’ tutta gente tosta, grintosa, cattiva. Non abbiamo Vavro e Hoedt… i nostri ragazzi sono forti. Poi certo, non sono fenomeni, qua non abbiamo mai pompato nessuno. Ma gli errori visti fare quest’anno sono incomprensibili…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Con Xhaka, io penso che il centrocampo della Roma sarebbe completo. In mezzo al campo avresti la coppia Xhaka-Veretout, che mi sembra una bella coppia. E come riserve avresti Villar-Cristante: lo spagnolo fino a qualche mese fa lo consideravamo il nuovo Xavi, e Cristante è sempre un giocatore della nazionale. Senza considerare che c’è anche Darboe…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Koopmeiners sembra sempre più vicino all’Atalanta. Il giocatore era stato seguito dalla Roma, c’era di sicuro qualcosa anche considerate le dichiarazioni del calciatore. Xhaka invece è a un passo dalla Roma, e allora mi viene da pensare che stessi cercando un playmaker d’esperienza, perchè magari hai già in rosa i centrocampisti di inserimento come Veretout e Cristante. A quel punto saresti coperto, perchè avresti Villar da far crescere alle spalle di Xhaka, con Veretout e Cristante come mezze ali, e Pellegrini che può fare tutto. Ecco che il centrocampo sarebbe completo. Sarebbe un centrocampo da Champions. Quella di Xhaka rispetto a Koopeminers sarebbe una scelta concettuale su come strutturare la Roma del prossimo anno. Livakovic per la porta? Chissà… Sappiamo che piace e non poco dalle parti di Trigoria…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Azmoun? Io credo che a questo punto c’è un complotto. Non ci credo che la Roma possa pensare a certe pippe…Non penso che la Roma possa presentarsi con Azmoun e Belotti, e Mourinho come allenatore. No, non ci credo…La Juve sembra rifarsi sotto per Dzeko, chissà se ci andrà. In tanti qui a Roma dicono che è finito, e anche io spero che se ne vada via. Ma se abbiamo Mayoral e Belotti, il prossimo anno famo i botti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per Belotti è corretta la valutazione fatta dalla Roma, non dal Torino. E’ un giocatore in scadenza, che non ha nessuna intenzione di rinnovare e che non ha un mercato così importante: più passano i giorni e più la Roma, forte del sì del giocatore, è avvantaggiata nella trattativa. Se mi chiedono 30 milioni per Belotti, allora ne spendo 40 e mi prendo Vlahovic… Ma siamo così sicuri che Mourinho giocherà col 4-2-3-1? Noi ci stiamo fossilizzando sul fatto che giochi con una punta, ma non è proibito giocare con due punte. Non vedo questa insostenibilità nel prendere due centravanti…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Donnnarumma in prestito dal PSG? C’è chi dice “ma che siamo matti, che siamo diventati il parcheggio del PSG…“. Ma considerando che lo stipendio lo pagherebbero in gran parte gli sceicchi, sinceramente io lo farei subito. Anche perché questo consentirebbe al PSG di inserire Donnarumma in squadra in modo graduale, e la Roma nel frattempo avrebbe la possibilità di vendere Pau Lopez con molta più calma. Inoltre avresti più soldi da investire per il mercato per altri ruoli. E’ un ragionamento che ci può stare sotto tutti i punti di vista. Ora stiamo cercando delle conferme, stiamo cercando di capire se c’è davvero questa possibilità…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il nodo da sciogliere è sempre Edin Dzeko. In questi giorni abbiamo letto di tutto sul suo futuro. Ma come posso non pensare che Mourinho non abbia avuto contatti con Dzeko, il giocatore più riconosciuto e riconoscibile della Roma. Ora bisogna capire cosa vuole fare la Roma con Dzeko, e ora riesce la Juventus. Ora bisogna capire se può ancora dare una mano, o se è arrivato alla fine della sua avventura nella Roma. Se guardi il fatturato offensivo di questo campionato, è un giocatore da allontanare: costi tanto, rendi poco…e allora io devo cercare un altro attaccante… Certo, non puoi sostituirlo con Belotti, perchè l’eredità che lascia Dzeko è ingombrante. Se torniamo al discorso del budget, se hai le disponibilità economiche, io andrei da Dzeko e gli direi: “Arrivederci e grazie“…. Ragazzi, per me prendiamo Vlahovic…più parliamo di Belotti, e più penso che va alla Fiorentina. Certo, con Vlahovic devi fare un grosso investimento, ma parliamo di uno di 20 anni. E’ quella l’operazione da fare. Uno con forza fisica, malato di mente negli allenamenti, un marine…Io più ci penso, e più penso che sia quella l’operazione…”

Marco Juric (Rete Sport): “Dzeko? L’età è quella che è, ma un giocatore di quella forza, Mourinho ci pensa sue volte prima di cederlo… Io penso proprio che Edin il giorno del ritiro sarà ancora un giocatore della Roma, passerà del tempo con Mourinho. Però poi non mi stupirebbe se ci fossero dei ribaltoni, perchè l’allenatore, toccandolo con mano, capisce che non gli serve… A Mourinho hanno dato 3 anni di contratto, deve lavorare non per vincere subito, ma forse nel biennio. Anche Capello il primo anno non vinse, e al primo anno non gli comprarono i campioni, se non ricordo male arrivò solo Montella. Per questo se ora il grande colpo non arriva non è una delusione. Non dico di vedere nel triennio, ma almeno nel biennio…Belotti? Per me la valutazione è quella, tra i 15 e i 20 milioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’ipotesi doppio centravanti alla Roma non credo sia fattibile, faccio fatica a pensarlo. Funziona con difficoltà. Io prenderei Milik, ma ha troppi problemi fisici. Non ho capito ancora se vogliono tenere o meno Dzeko. Se resta io investirei tanto su un altro ruolo…”

