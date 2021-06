Mourinho si allena a Hyde Park e scrive su Instagram: “Il 6 luglio sta arrivando…” (FOTO)

AS ROMA NEWS – “Il 6 luglio sta arrivando”. Così Josè Mourinho annuncia l’inizio della sua avventura alla Roma, quando comincerà il ritiro della squadra a Trigoria.

L’allenatore portoghese lo scrive su Instagram, a corredo della sua foto che lo ritrae intento ad allenarsi a Hyde Park.

Lo Special One ci tiene a presentarsi nella Capitale perfettamente in forma. Resta da capire quando e come Mourinho sarà presentato ufficialmente dai Friedkin, e il giorno esatto del suo arrivo nella Capitale.

La città resta col fiato sospeso, in attesa di comunicazioni ufficiali. Nel frattempo Mou corre per presentarsi al meglio ai suoi nuovi tifosi e ai suoi prossimi calciatori.

Giallorossi.net – G. Pinoli