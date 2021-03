Roma-Napoli al bivio: chi perde dice addio alla Champions

AS ROMA NEWS – Ultimo treno per la Champions. Se lo giocano stasera Roma e Napoli, al momento entrambe fuori dalle prime quattro, alla rincorsa dell’Atalanta che stacca le due squadre di due punti in classifica.

Ma chi perde stasera è fuori dai giochi, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni). Il distacco diventerebbe pesante e le partite da giocare sempre meno. Ultima chance o quasi per entrambi: Roma e Napoli sono a un bivio.

La squadra di Fonseca ha il vantaggio di giocarsi lo scontro diretto in casa, tra le mura dell’Olimpico, ma delle due è quella più stanca. Inoltre la Roma fino a oggi non è riuscita mai a imporsi in uno scontro diretto.

“La Roma ha bisogno di svegliarsi“, scrive Il Messaggero. “Una sconfitta stasera significherebbe quasi rinunciare alla corsa Champions, restando “solo” con l’Europa League che la veda ai quarti nel doppio confronto con l’Ajax, non agevolissimo”.

Fonte: Il Messaggero