ROMA-NAPOLI, i convocati di Fonseca: out Smalling, tornano Reynolds e Pastore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena comunicato l’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Napoli. Non ci sono grosse sorprese: out Smalling, come annunciato dall’allenatore giallorosso ieri in conferenza stampa.

Tornano in elenco l’americano Reynolds e l’argentino Pastore, out in coppa perchè fuori dalla lista UEFA. Di seguito il tweet della Roma con tutti i calciatori convocati per Roma-Napoli.