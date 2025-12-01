Roma-Napoli, la moviola: i giornali si dividono su Massa e sul contatto Rrahmani-Koné

La Roma cade 0-1 contro il Napoli e, come nelle precedenti sfide contro Inter e Milan, restano forti dubbi sugli episodi chiave. Al minuto 36, David Neres sblocca la partita in contropiede: tutto parte da un intervento di Amir Rrahmani su Manu Koné che tocca sia il pallone sia la gamba del francese. L’arbitro Davide Massa e il VAR convalidano la rete, ma l’episodio resta controverso.
I quotidiani nazionali giudicano la prestazione del direttore di gara sufficiente, di diverso avviso quelli locali, che bocciano il fischietto ligure soprattutto per la gestione dei cartellini e la soglia disciplinare applicata durante il match. La Gazzetta dello Sport assegna un 6, sottolineando come il contatto Rrahmani-Koné, pur con qualche dubbio, fosse difficile da punire: il difensore tocca prima il pallone e il VAR conferma la decisione.
Il Corriere dello Sport, sempre con un 6, evidenzia la mancanza di coerenza disciplinare: ad esempio, il pestone di Di Lorenzo su Mancini avrebbe meritato il giallo. Per il quotidiano, Massa non commette errori gravi, ma la gestione complessiva della partita è lacunosa.
Il Tempo (5,5) punta il dito su una soglia troppo alta sin dall’inizio: falli evidenti come quelli di Mancini e Lang non vengono sanzionati, mentre alcune ammonizioni nel secondo tempo risultano corrette, ma altre come quella a Beukema per proteste appaiono forse eccessive.
Il Romanista (5) evidenzia come il gol di Neres nasca da un possibile fallo di Rrahmani, con il difensore che colpisce sia la palla sia le caviglie di Koné. Massa, vicino all’azione, lascia correre e questo episodio simboleggia una prestazione insufficiente, con diverse mancanze anche nella gestione dei cartellini a entrambe le squadre.
E vediamo chiaramente che Massa ha perfettamente visto l’azione. Cci sua!
Rahmani interviene sul pallone e poi prende la caviglia di Konè. Qui non c’è fallo. Ma poi alza la gamba per impedire a Konè di rialzarsi e/o proseguire. Questo è fallo tutta la vita.
Nel secondo tempo Massa ha poi concesso di tutto: tra giocatori napoletani rantolanti per terra, rinvii del portiere dopo un minuto, sostituzioni a 3 all’ora, mezz’ora per battere un fallo laterale, si è giocato si e no 15 minuti.
Ma i primi 4 posti sono già assegnati….
Del piede a martello e rosso diretto intorno al decimo minuto invece non ne parla nessuno…
Eppure i commentatori spagnoli (secondo un amico eh) hanno detto chiaramente che c’era l’espulsione.
Al Milan il fallo lo fischiavano di sicuro. Non siamo da scudetto sia perche’ non siamo tutelati, sia e soprattutto perche’ ci mancano almeno un paio di pedine importanti
Ma è possibile che dobbiamo sempre subire da anni questi sopprusi! Kone’sposta la palla eil difensore fa fallo! tutta la vita giallo e punizione rivedete l’azione! Soi dovrebbero vergognare!!!! il Napoli 3 tiri la Roma 1 tiro ma non si vince ai punti,….
Allora, posto che so che diventerebbe un delirio (e già lo è), limitarsi a dire che “ha toccato prima il pallone” è fuorviante; l’ha toccato di spizzo e per puro caso, visto che Koné gliel’ha spostata subito prima. Conta molto di più, a mia opinione, il fatto che sia entrato “a valanga” sulle caviglie di Manu. Non è che se ti cionco una caviglia (e non è questo il caso, sia chiaro) possa nascondermi dietro al fatto che ho toccato prima la palla; ricordo episodi in cui un giocatore fu espulso senza aver nemmeno toccato Ronaldo (il fenomeno), solo per la dinamica dell’azione difensiva. Altri tempi, ovviamente.
Mi sento di dire che se Manu avesse “evidenziato” un po’ meglio il fallo forse, ma forse…
Episodio non determinante..
Quanti episodi ha creato la Roma in 90 min. nell’area avversaria..??
Ecco, come correttamente sottolineato dal mister nel post partita, ripartirei da qui..
Gli “scandali” arbitrali in cui la Roma è stata protagonista (passiva) sono ben altri ed a noi romanisti ben noti.
Ieri sera, con la complicità del Napoli, eravamo un po’ scarichi, senza idee e ci siamo fatti infilare come una perla… 🤷
Schiena dritta e petto in fuori, siamo sempre la Roma, mai vinti…!!!!
Si si, avete ragione certe decisioni arbitrali non contano vale solo il campo
la logica dovrebbe essere: dopo che difensore ha toccato il pallone, questo è ancora nella disponibilità di Konè? la risposta è si. Konè può quindi giocarlo? le risposta è no, perché il difensore successivamente l’ha sgambettato. Fallo fischiato e nessuno, manco i napoletani, avrebbero avuto da ridire.
Io l’avevo detto che visto le disegnazioni mi sarei accontentato di un pareggio…altro che calciopoli!
Ricordate il pestone rifilato a Baldanzi? Venne archiviato da Rocchi con tre parole “step on foot” Anche in quel caso al Var c’era Aureliano. Coincidenza?! Sarà…
stavo allo stadio e al ritorno ho evitato di guardare il episodio, tanto nn serve a niente !!!
La partita è andata come temevo, la Roma oggi nn è riuscita a dare intensità e senza quelle con i limiti che abbiamo negli attaccanti nn segna i manco se giocavi 3 giorni, a tornare indietro me la giocherei con El Aynaoui in più …ogni tanto serve fare partite brutte e uscire con un brutto ma utile 0-0…Gasperini ha ragione comunque, urgono attaccanti…a parte Soulè il resto è tutto da cambiare
