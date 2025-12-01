Roma-Napoli, la moviola: i giornali si dividono su Massa e sul contatto Rrahmani-Koné

La Roma cade 0-1 contro il Napoli e, come nelle precedenti sfide contro Inter e Milan, restano forti dubbi sugli episodi chiave. Al minuto 36, David Neres sblocca la partita in contropiede: tutto parte da un intervento di Amir Rrahmani su Manu Koné che tocca sia il pallone sia la gamba del francese. L’arbitro Davide Massa e il VAR convalidano la rete, ma l’episodio resta controverso.

I quotidiani nazionali giudicano la prestazione del direttore di gara sufficiente, di diverso avviso quelli locali, che bocciano il fischietto ligure soprattutto per la gestione dei cartellini e la soglia disciplinare applicata durante il match. La Gazzetta dello Sport assegna un 6, sottolineando come il contatto Rrahmani-Koné, pur con qualche dubbio, fosse difficile da punire: il difensore tocca prima il pallone e il VAR conferma la decisione.

Il Corriere dello Sport, sempre con un 6, evidenzia la mancanza di coerenza disciplinare: ad esempio, il pestone di Di Lorenzo su Mancini avrebbe meritato il giallo. Per il quotidiano, Massa non commette errori gravi, ma la gestione complessiva della partita è lacunosa.

Il Tempo (5,5) punta il dito su una soglia troppo alta sin dall’inizio: falli evidenti come quelli di Mancini e Lang non vengono sanzionati, mentre alcune ammonizioni nel secondo tempo risultano corrette, ma altre come quella a Beukema per proteste appaiono forse eccessive.

Il Romanista (5) evidenzia come il gol di Neres nasca da un possibile fallo di Rrahmani, con il difensore che colpisce sia la palla sia le caviglie di Koné. Massa, vicino all’azione, lascia correre e questo episodio simboleggia una prestazione insufficiente, con diverse mancanze anche nella gestione dei cartellini a entrambe le squadre.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista