Gasp vuole subito Zirkzee, ma il mercato Roma resta in salita

Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo della Roma per l’attacco. L’ok del giocatore c’è, e Gian Piero Gasperini, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, sta spingendo per averlo a Trigoria già nei primissimi giorni di gennaio.

Il problema? Proprio adesso convincere il Manchester United è diventato più difficile. L’olandese ieri è tornato protagonista con un gol pesantissimo al Crystal Palace, una perla che ha rimesso in moto lo United e che ha strappato i complimenti pubblici di Amorim.

Un rilancio che rischia di cambiare le gerarchie a Manchester e raffreddare la pista giallorossa. La Roma, alle prese con le ristrettezze imposte dal Fair Play Finanziario, continua a lavorare sull’accordo, ma lo United — già poco convinto di lasciarlo partire in prestito — ora potrebbe blindarlo.

Gennaio si avvicina, Gasperini spinge, ma portare Zirkzee a Trigoria non è mai sembrato così complicato. Per questo Massara si sta muovendo anche in altre direzioni.

Fonte: Corriere della Sera