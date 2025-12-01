Gasp vuole subito Zirkzee, ma il mercato Roma resta in salita

Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo della Roma per l’attacco. L’ok del giocatore c’è, e Gian Piero Gasperini, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, sta spingendo per averlo a Trigoria già nei primissimi giorni di gennaio.
Il problema? Proprio adesso convincere il Manchester United è diventato più difficile. L’olandese ieri è tornato protagonista con un gol pesantissimo al Crystal Palace, una perla che ha rimesso in moto lo United e che ha strappato i complimenti pubblici di Amorim.
Un rilancio che rischia di cambiare le gerarchie a Manchester e raffreddare la pista giallorossa. La Roma, alle prese con le ristrettezze imposte dal Fair Play Finanziario, continua a lavorare sull’accordo, ma lo United — già poco convinto di lasciarlo partire in prestito — ora potrebbe blindarlo.
Gennaio si avvicina, Gasperini spinge, ma portare Zirkzee a Trigoria non è mai sembrato così complicato. Per questo Massara si sta muovendo anche in altre direzioni.
Fonte: Corriere della Sera
Ristrettezze o meno la Roma l’ anno prossimo deve ugualmente prendere il centravanti e rifondare l’ attacco con almeno due acquisti perciò un investimento di 25 milioni per zirkee a gennaio magari mettendolo a bilancio il grosso dell’ investimento dal 2027 si può chiudere alla fine.
massara è stato chiaro certi nomi sono irraggiungibili e non c’è nessun budget di mercato non c’è un euro o prestiti o la rosa rimane questa, poi però se non si arriva nemmeno quarti saprete di chi è la colpa
Non c’è una lira e quel poco che c’è lì si butta per costi annui inutili tipo ferguson e bailey..vero massara?
senza soldi vai sulle occasioni e questi prendi
Luigi si però devi calcolare pure una cosa che a giugno devi fare almeno due acquisti in attacco se non addirittura tre considerando i probabili non riscatti di bailey e Ferguson più forse il non rinnovo di Dybala, quindi a gennaio un zirkee a 25 milioni lo puoi provare a prendere magari mettendolo a bilancio nel tempo.
Ad ogni modo se le intenzioni sono di arrivare in Champions allora qualcosa in attacco e centrocampo lo devi prendere alla fine altrimenti è difficile che ci vai a prescindere del ffp.
nn c’è una lira ? e tutti i soldi out dei tifosi?
bisogna vendere adesso pellegrini,dibala ,baldanza pisilli e restituire ferguson al mittente e prendere un 9 che sia 9 e un centrocampista forte.vai a saldo positivo.
la solita storia di sempre… La Roma non ha soldi, c’è il FPF, i veri giocatori costano troppo, ci sono le commissioni….ecc ecc L’abbiamo capito a memoria, la solita solfa!!!
Allora signor Massara continua a comperare FIGURINE ! O mezzi giocatori semi-rotti e inconcludenti!! Da queste estate che GASP chiede disperatamente un VERO attaccante!!!
VERGOGNA !!!
L’ambizione di questa proprieta’ si misurera’ a gennaio, altro che FFP. Mi chiedo come sia possibile che un club con problemi di bilancio non abbia ne uno sponsor principale, ne tanto meno quello di manica. Dopo 5 anni, i problemi sono sempre gli stessi e purtroppo anche gli obiettivi, a me sembra chiaro il livello. Non vedo l’ossessione di migliorare edi miglioorarsi. A parte scelta un po’ piu’ logica, tipo inserire Ranieri nello staff dirigenziale e prendere un DS che come lavoro abbia fatto il DS, vedo sempre le stesse cose.
Ancora tu…. la sconfitta di ieri sera al di là dell’attacco spuntato dimostra pure che quando la Roma è sotto tono fisico va in crisi tecnica e di gioco. Le tre reti che hai preso per le sconfitte con l Inter Milan e Napoli sono in fotocopia tre ripartenze che hai gestito bene. Urgono rinforzi in tutti i reparti la coperta e troppo corta per hai impegni che hai compresa la coppa dAfrica
Esatto.. hai detto bene…bisogna gestire ed essere competitivi in tutte le competizioni…e qui mi dispiace dover fare un piccolo appunto al Mister…va fatto , in maniera sensata, il turn over…non possono giocare sempre gli stessi….con tutti gli impegni che ci sono , arrivi a fine Campionato senza energie…..
NON INVENTIAMO ALIBI perché francamente me so stufato de senti ristrettezze mercato in salita ecc . Gennaio è un mercato difficile vero ma in alcuni anni abbiamo preso giocatori che ci hanno svoltato la stagione tipo il ninja . Ieri il mancato utilizzo di pisilli e reinch mi sa di bocciatura poi ci sono i baldanzi i ferguson i cristante i pellegrini il faraone il giamaicano che devi capire che vuoi farci . frendrup ,pedersen ,pannichelli,traore ,reitz, ce ne sono di opportunità . È ora che non ci facciamo dare giustificazioni da uno che ha sbagliato molti acquisti o dalla società che deve cacciare i soldi .
Zirkzee ieri ha giocato bene è pure segnato ..me sa che c’è lo possiamo scordare
