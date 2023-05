Roma nel limbo

AS ROMA NEWS – Tutto sospeso, in attesa della partitissima di mercoledì prossimo. La Roma domani è di scena a Firenze nella penultima giornata di campionato, ma l’attenzione è rivolta completamente alla finale di Budapest e al Siviglia di Monchi.

E come potrebbe non esserlo: la notte del 31 la Roma potrebbe fare la sua storia, alzare al cielo un trofeo di prestigio che, di fatto, non ha mai vinto in quasi cento anni di vita.

Vincere l’Europa League permetterebbe alla Roma un salto triplo: oltre a far impazzire di gioia la città, assicurerebbe al club la partecipazione alla tanto agognata Champions League (e per di più come testa di serie) e garantirebbe alla squadra un’altra finale, quella della Supercoppa Europa.

Ecco perchè a Roma in pochi pensano alla partita di domani pomeriggio. La Fiorentina viene vista come un inutile impaccio nella preparazione alla sfida decisiva contro il Siviglia. Mourinho stravolgerà di nuovo l’undici titolare, con qualche bambino e tante seconde linee. Non ci sarà Dybala, il grande tema che ci accompagnerà da qui fino alla sera del 31 maggio: l’argentino continua ad avvertire dolore alla caviglia nonostante il riposo di queste settimane.

Mourinho è scoraggiato, ieri ha lanciato segnali decisamente pessimistici (“Non penso che ci sarà a Budapest, sarei felice se riuscisse a venire in panchina e a giocare 15-20 minuti come contro il Feyenoord“). C’è chi parla ancora di pretattica, ma è difficile pensare che l’assenza continuativa di Dybala da sedute di allenamento e partite possa rientrare in un piano strategico del mister.

Intanto domani al Franchi toccherà nuovamente a Solbakken non far sentire troppo la mancanza della Joya. Spazio poi a Svilar, Llorente, Camara, Belotti. E forse anche Darboe potrebbe riassaggiare il campo per qualche minuto. In campo nel corso del match anche anche diversi ragazzini della Primavera. L’obiettivo primario sarà arrivare alla partita della Puskas Arena con tutti i giocatori a disposizione, e possibilmente in buona condizione.

