Roma, New Balance vicina a diventare sponsor tecnico ma serve un accordo entro l’anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la rottura con la Nike, la Roma sta andando a caccia di un nuovo sponsor tecnico per le divise della squadra. Aggiornamenti arrivano oggi dalle pagine de Il Tempo (F. Biafora).

Il marchio in pole position per griffare le maglie giallorosse è la New Balance. La notizia era circolata già da tempo, anche se nelle ultime settimane si era parlato anche di Castore come possibile alternativa all’azienda di abbigliamento sportivo nata a Boston.

La deadline per arrivare ad un accorso stabilita dalla Roma e dal suo responsabile commerciale, Francesco Calvo, è fissata per la fine dell’anno. Senza un’intesa entro Capodanno allora con ogni probabilità la Roma dovrà auto-prodursi le divise, che sarebbero perciò senza marchio.

Fonte: Il Tempo